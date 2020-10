"Sony Music Entertainment" laidusli klajā paspārnē klajā nāk leģendārā grupas "Pink Floyd" dalībnieka Rodžera Votersa koncertfilma "Us + Them".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē izdevēji, koncertfilma atspoguļo mūziķa izpārdoto 2017. un 2018. gada koncertturneju, kurā notika 156 koncerti un tos kopumā apmeklēja 2.3 miljoni cilvēku. Filmā un ierakstā iekļautas gan klasiskās dziesmas "The Dark Side of the Moon", "The Wall, Animals", "Wish You Were Here", gan Votersa jaunākā albuma "Is This The Life We Really Want?" (2017) materiāls.

Filmas režisors ir pasaulē populārais un atzītais "Youtube" zvaigzne Šons Ēvans (Sean Evans) un pats Rodžers Voterss. Kā uzsver izdevēji, filmā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un inovācijas, tiek panākta klātbūtners sajūta tā, it kā skatītājs atrastos pašā koncertā.

"Filmā iemūžinātas Votersa leģendārās uzstāšanās, kuras laikā mūziķis savu klausītāju aizved emocionāli uzlādētā un tai pat laikā provokatīvā ceļojumā. Filmā atspoguļotas arī Votersa tuvās attiecības ar saviem faniem – gan jauniem, gan tiem kas ir kopā ar mākslinieku jau daudzus gadus," raksta "Sony Music" pārstāvji.

Atgadinām, ka viens no grupas "Pink Floyd" dalībniekiem Rodžers Voters ar savu iespaidīgo šovu turnejas "Us + Them" programmā viesojās arī Latvijā. Koncerts "Arēnā Rīga" notika 2018. gada augustā.