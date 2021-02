Izdotas Andra Dzenīša jaunāko darbu notis un mūzikas albums

Izdevniecība "Musica Baltica" publicējusi virkni komponista Andra Dzenīša jaunāko darbu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izdevniecības jaunāko publikāciju katalogā Andra Dzenīša kormūziku pārstāv jauktā kora opusi "No debesīm" ar Gundegas Šmites tekstu, "Aerodynamics" (Latvijas Radio kora pasūtījums) ar Rika Bērskija dzeju, klaviermūziku – "Bez mēness" (veltījums pianistam Andrejam Osokinam), vokālo kamermūziku – "Two Lines by Emily Dickinson" kontraltam, "Veikaliņš" ar Jāņa Rokpeļņa dzeju un cikls "Četras Veidenbauma dziesmas un veltījums" baritonam un klavierēm (abi darbi komponēti dziedonim Armandam Siliņam), instrumentālo kamermūziku – "4 in 3" klavieru trio, "3 in 4" klavieru kvartetam, "7 in 7" septetam, kas ir izpildāmi gan kā cikls, gan arī kā trīs atsevišķi skaņdarbi. Publicēto darbu klāstā ir simfoniskais audekls "Māra", ko 2018. gadā Leipcigā pirmatskaņojis diriģents Andris Nelsons un "Gewandhaus" simfoniskais orķestris, "Leaves Leaving Leipzig" vijolei ar stīgu orķestri, kas tapis kā vijolnieka Gidona Krēmera un kamerorķestra "Kremerata Baltica" pasūtījums.

Savukārt Latvijas Radio 3 "Klasika" 25 gadu jubilejā nacionālā ierakstu kompānija "SKANi" izdod īpašu 25 digitālu albumu sēriju, kurā jaunā kvalitātē apkopoti 25 latviešu komponistu darbi. Ceturtais sērijas albums veltīts komponista Andra Dzenīša mūzikai. Kopš 19. februāra "Spotify" un citās straumēšanas un lejuplādes vietnēs pieejama Andra Dzenīša mūzikas izlase "Latvijas Radio arhīvs: Andris Dzenītis". No četriem albumā iekļautajiem ierakstiem CD formātā līdz šim publicēts tikai viens. Izlasē iekļauti darbi: "Pigeon Post" ("Baložu pasts") korim un kameransamblim, "Līdzenuma balss" saksofonam un ērģelēm, "Let it be Forgotten" jauktajam korim un mežraga koncerts "Stones and Veils".

Ieraksti tapuši laikā no 2006. līdz 2013. gadam. Albumu ieskaņojuši Latvijas Radio koris, kameransamblis "Altera veritas", diriģents Sigvards Kļava, Artis Sīmanis (saksofons), Kristīne Adamaite (ērģeles), Atvars Lakstīgala (mežrags), kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un diriģents Normunds Šnē.

Kā atgādina izdevēji, Andris Dzenītis ir viens no ievērojamākajiem latviešu vidējās paaudzes komponistiem, kura mūzika plaši pazīstama ne tikai Latvijā, bet arī daudzās pasaules valstīs.

Andris Dzenītis ir komponējis teju vai visos akadēmiskās mūzikas žanros, viņa darbus savās programmās iekļāvuši daudzi izcili pašmāju un ārzemju mūziķi. Andra Dzenīša mūzika ir divkārt novērtēta ar "Lielo mūzikas balvu". Par savu radošo darbību komponists saka: "Mūzika ir mana dzīvesvieta. Mūza – starp debesīm un manas rokas kustību".