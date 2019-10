Izdoti latviešu komponistu pirmieskaņojumi Latvijas Radio kora izpildījumā

Piektdien, 27. septembrī, visā pasaulē kļuva pieejams jaunais Nacionālās ierakstu kompānijas "Skani" albums "Vakara impresija", kurā apkopoti un pirmieskaņoti nesen korim sarakstīti Jura Karlsona, Pētera Vaska, Jēkaba Nīmaņa, Ērika Ešenvalda, Mārtiņa Viļuma, Maijas Einfeldes, Andreja Selicka un Artura Maskata skaņdarbi. Ieraksts ieskaņots Latvijas Radio kora izpildījumā diriģentu Sigvarda Kļavas un Kaspara Putniņa vadībā.

"Tā ir mūzika, kas ir ļoti tīkama mūsdienu nogurušā klausītāja ausij. Tā ir mūzika, kas ideāli izceļ Latvijas Radio kora niansēto, tembrāli daudzveidīgo skanējumu," par jauno ierakstu izsakās Egīls Šēfers, "Skani" izpildproducents.

Kā norāda Šēfers, ne velti "Bertus Distributie", kas ir viens no "Skani" globālajiem izplatītājiem, ir izvēlējies šo ierakstu īpašai kampaņai "Pleasantly Classical", kas nodrošinās albumam pastiprinātu mediju un radio staciju uzmanību laikposmā no 27. septembra līdz par 2. janvārim. " Pieprasījums no izplatītāju puses jau tagad ir liels, un esam jau izsūtījuši vairāk nekā 600 CD," stāsta Egīls Šēfers.

Albums pieejams tirdzniecībā gan Latvijā, gan vēl 80 pasaules valstīs un visās lielākajās digitālās lejupielādes un straumēšanas platformās no 27. septembra.

"Skani" ir vienīgā mūzikas izdevniecība Latvijā ar plašu starptautisku izplatītāju tīklu. Pateicoties sadarbībai ar partneriem ASV, Nīderlandē un Lielbritānijā, "Skani" izdotie latviešu mūzikas CD nonāk tirdzniecībā 80 pasaules valstīs, kā arī visās digitālās mūzikas platformās kā "Spotify", "iTunes", "Amazon Prime" un citās. Pērn "Skani" albumi sasniedza 300 000 klausītāju lielu auditoriju.