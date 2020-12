Izdots albums ar viduslaiku dziedājumiem Ziemassvētku noskaņās

Nacionālā mūzikas ierakstu kompānija "Skani" laidusi klajā jaunāko albumu "Vox Clara", kurā vokālās grupas "Schola Cantorum Riga" izpildījumā ieskaņoti gregoriskie dziedājumi un dažādi citi vēlīno viduslaiku repertuāra paraugi, kurus albumā vieno Ziemassvētku tēma.

Kā "Delfi" informē izdevēji, albuma ierakstā piedalījušies arī multiinstrumentāliste un senās mūzikas speciāliste Ieva Nīmane.

Nozīmīgi, ka jau pirms izdošanas albums saņēmis ietekmīgā britu medija "The Independent" atzinīgu novērtējumu.

Albumā iekļautie skaņdarbi atspoguļo atskaņošanas praksi dažādās Eiropas pilsētās vēlīnajos viduslaikos. Tas ir laiks, kad sakrālajā mūzikā vēl joprojām dominē gregoriskais korālis, taču paralēli eksistē dažādi paraliturģiskas un sekulāras mūzikas žanri, kur ārkārtīgi svarīga loma ir improvizācijai un attiecīgās lokalitātes mūzikas tradīcijai. Visi šie žanri savstarpēji nemitīgi mijiedarbojās.

"Tas ir mīts, ka viduslaikos tika atskaņots tikai tas, kas rakstīts nošu manuskriptos, tie bieži vien bija domāti tikai kā atcerēšanās palīgs un praksē liela loma bija improvizācijai. Šodienas plašie pētījumi un vēsturiski informētas atskaņošanas prakse pierādījusi, ka bieži tieši tas, ko rakstiski nevarēja fiksēt, mūzikai piešķīra dziļāko jēgu, ekspresivitāti un smalkumu. Tikai tā viduslaiku cilvēks nonāca pie mūzikas valodas, kas tam bija svarīga un palīdzēja dzīvot", skaidro Guntars Prānis, "Schola Cantorum Riga" dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs.

Albumu "Vox Clara" caurvij Ziemassvētku tēma, kas viduslaiku cilvēkiem bija viena no pašām būtiskākajiem. Tā visā dažādībā tiek atklāta dziedājumos "Res est admirabilis", "Vox clara", "Uterus hodie" un "Gaude Maria". Ierakstā dzirdama mūzika no vairākām Eiropas pilsētām, taču akcents likts uz Ziemeļeiropas mūzikas tradīciju Hamburgā, Rīgā un Lundā, kā arī Limožas bagātīgo agrīnās daudzbalsības mantojumu. Katra no šīm pilsētām viduslaikos bija spilgta savās kultūras dzīves izpausmēs, kur arī mūzikas rokrakstiem ir savas spilgtas, atšķirīgas iezīmes. Caur šiem kontrastiem ierakstā nojaušams un piedzīvojams vēlīno viduslaiku Eiropas krāšņs un daudzveidīgs mūzikas dzīves norišu atspulgs, raksta izdevēji.

"Dažādās Eiropas pilsētās konkrētās mūzikas izpausmes varēja būt ļoti atšķirīgas. Līdzīgi tradicionālajai mūzikai, arī viduslaiku sakrālajā mūzikā viens un tas pats dziedājums katrā vietā skanēja atšķirīgi. Tas bija atkarīgs no lokālās mūzikas gaumes, tradīcijas, pieejamajiem instrumentiem, arhaiskās daudzbalsības praksēm un tautas valodas, kas blakus latīņu valodai aizvien vairāk vēlīnajos viduslaikos parādās gan sakrālajā, gan sekulārajā mūzikā", norāda Prānis

Albumā dzirdamajā interpretācijā izmantoti latviešu tradicionālajā mūzikā dokumentētie instrumenti dūdas, kokle, kā arī viduslaikos iecienītā ratalira. Dzirdama arī agrīnā latviešu valoda (Veni Sancte Spiritus), kā arī izmantoti tradicionālās dziedāšanas elementi. Tā ir ieraksta dalībnieku interpretācija par to, kā šī mūzika varētu būt skanējusi viduslaiku Rīgā. Tāpat "Skani" izdotajā albumā iekļauts pasaules pirmatskaņojuma ieraksts skaņdarbam "Kyrie eleison ymas" no Livonijas senākā līdz mūsdienām saglabātā mūzikas manuskripta – "Missale Rigense".