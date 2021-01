Izdots jauns Marinas Rebekas, 'Sinfonietta Rīga' un Latvijas Radio kora ieraksts

Izdevniecība "Prima Classic" aizvadītā gada nogalē klajā laidusi latviešu operdziedātājas Marinas Rebekas garīgās mūzikas skaņdarbu izlasi "Credo", kura tapšanā piedalījušies kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un Latvijas Radio koris.

Kā informē "Sinfonietta Rīga" pārstāvis Gints Ozoliņš, albuma ierakstu sesijas norisinājās šī gada augustā Rīgas Refermātu baznīcā. Pie ierakstu studijas diriģenta pults stājās ievērojamais lietuviešu diriģents Modests Pitrens.

Albumā iekļauti gan klausītajiem labi pazīstami un par hrestomātiskiem uzskatāmi vokālās mūzikas šedevri, tādi kā Johana Sebastiana Baha un Šarla Guno "Ave Maria", Volfganga Amadeja Mocarta "Laudate Dominum", "Ihr habt nurn Traurigkeit" no Johannesa Brāmsa "Vācu rekviēma", Franča Šūberta "Ave Maria", Henrija Pērsela "When I am Laid in Earth" no operas "Didona un Enejs", gan arī retāk atskaņoti, bet no izpildītāja visaugstāko profesionālo sagatavotību un māksliniecisko briedumu prasoši opusi. Marinas Rebekas, "Sinfonietta Rīga" un Latvijas Radio kora kopdarbā tāpat iekļautas Džuzepes Verdi, Alesandro Stradellas, Gabriela Forē, Frančesko Durantes, Georga Frīdriha Hendeļa, Kamila Sensānsa, Tomazo Albinoni un citu autoru kompozīcijas.

Eiropā un ASV bāzētās skaņu ierakstu izdevniecības "Prima Classic" pārstāvji albuma izdošanas sakarā uzsver: "Izmisuma un nedrošības laikos cilvēce savus skatus vērš garīgumā, meklējot tajā mierinājumu, pārliecību un spēku. Marinas Rebekas jaunais skaņu ierakstu albums "Credo" ir pacilājošas iedvesmas avots, tajā pārstāvētie autori ir Rietumu civilizācijas spilgtākie un ievērojamākie pārstāvji. Šī pārlaicīgā, apgarotā mūzika mums jo īpaši ir nepieciešama šobrīd."

"Sinfonietta Rīga" un Latvijas Radio koris pauž cerību, ka jaunā ierakstu albuma prezentācijas koncertus Latvijas klausītāji sagaidīs 2021. gada martā. To īstenošana būs iespējama normalizējoties globālās pandēmijas situācijai.