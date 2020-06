Izdots jauns tautas mūzikas ieraksts 'Sibīrijas latviešu dziesmas'

Izdevniecība "Upe tuviem un tāliem" laidusi klajā jaunu tautas mūzikas ierakstu – Māra Muktupāvela un muzikālās apvienības "Sventava" ierakstu "Sibīrijas latviešu dziesmas".

Latviešu austrumu ¬– Sibīrijas – diaspora, kas veidojusies kopš 19. gadsimta sākuma, pēdējās trīs desmitgadēs ir apzināta un pētīta, īpaši pievēršoties nemateriālajam kultūras mantojumam, tostarp dziesmu folklorai. Kā raksta izdevniecības "Upe tuviem un tāliem" vadītāja Iveta Mielava, šo mantojuma daļu, salīdzinot ar Latviju, raksturo zināms konservatīvisms un citāda attīstība: "Tēlaini sakot, te atrodamas dziesmas, kas pirms vairāk nekā gadsimta skanējušas Vidzemē, Latgalē vai Kurzemē un šobrīd tur vairs nav dzirdamas, kā arī Latvijā zināmu dziesmu nedzirdēti varianti. Šie materiāli ir zināmi atsevišķiem pētniekiem un, pateicoties CD ierakstam "Sibīrijas latviešu dziesmas", arī zināmam interesentu lokam, tomēr plašākā apritē nav nonākuši."

Kā uzsver Mielava, to, ka šāda dziesmu aktualizēšana var būt rezultatīva, pierāda pirms vairākiem gadiem izdotais albums "Sventājas dziesmas". Situācija līdzīga: no folkloras ekspedīciju materiāliem, kas pierakstīti latviešu apdzīvotā vietā ārpus Latvijas teritorijas – Sventājā, tika izraudzītas un ierakstītas dziesmas. Tās regulāri skanēja dažādās radiostacijās, tām deju speciālisti ir izveidojuši jau vairākas horeogrāfijas, un daudzas no tām šodien dzīvo "pilnasinīgu" muzikālo dzīvi.

Kā citu piemēru viņa min šodien populāro "Ai, jel manu vieglu prātu", kas līdz 1991. gadam plašākai auditorijai nepazīstama tautasdziesma, bet, pateicoties grupai "Jauns mēness", šodien ir viena no zināmākajām latviešu tautasdziesmām.

No bagātīgā, Sibīrijas ciemos pierakstītā, muzikālā materiāla, šajā albumā vietu ir atradušas 10 dziesmas, kuras aranžējis Māris Muktupāvels, iespēlējuši un iedziedājuši muzikālās apvienības "Sventava" dalībnieki – Ilga Reizniece, Gatis Gaujenieks, Mārtiņš Linde, etnovokālā stila speciālistes no grupas "Saucējas" un jaunas, skanīgu balsu īpašnieces Kristīnes Kareles vadībā. Dziesmā "Ejiet, aitas!" skan Jekaterinas Matvejevas balss, kuras senči joprojām dzīvo Sibīrijā. Albuma skaņu režisors ir Gints Sola, kurš visās dziesmās ir iespēlējis ģitāru.

Albums ir pieejams visos lielākajos mūzikas straumēšanas portālos pasaulē. No 1. jūnija "Sibīrijas dziesmas" būs nopērkamas tautas mūzikas veikalā "Upe", kā arī lielākajās CD un grāmatu tirdzniecības vietās Latvijā.