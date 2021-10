Izdots popmūziķa Eda Šīrana jaunais albums '='

Piektdien, 29. oktobrī, pie klausītājiem visā pasaulē nonācis britu dziedātāja Eda Šīrana (Ed Sheeran) jaunākais atudijas ieraksta albums "=" (Equals).

Kā "Delfi" informē izdevēji no "Warner Music", līdz ar ziņu par albumu, dziedātājs laidis klajā jaunāko singlu "Overpass Graffiti" un tā videoklipu, ko varēs redzēt sākot no 29. oktobra pulksten 16.

Jaunā singla autori ir Šīrans, Džonijs McDaids (Johnny McDaid) un Freds Gibsons (Fred Gibson), trijotne, kas ir radījuši iepriekšējo Šīrana hitu "Bad Habits". Dziesma ir oda 80. gadiem ar izteiktu sintezaoru skanējumu, un portretē zaudētu draudzību sajūtas. Dziesmas videoklipā, ko režisējis Džeisons Koenigs (Jason Koenig), redzam Edu Šīranu nomaldījušos tuksnesī greznā ietērpā, satiekot jaunus draugus un dodoties piedzīvojumā.

Eda Šīrana jaunais albums "=", ir ceturtais studijas ieraksts, kas iekļauts albumu sērijā, kuriem tiek doti simbolu nosaukumi ("x", "+" un " ÷"). Jaunajā albumā mūziķis veido stāstus par dažādu mīlestības izpausmju dažādiem līmeņiem ("The Joker And The Queen", "First Times", "2step"), zaudējuma sajūtu ("Visiting Hours"), noturību ("Can't Stop The Rain") un tēva lomu ("Sandman', 'Leave Your Life"), kā arī piemin realitāti un savu karjeru ("Tides").

Albuma ieraksts tapis studijās Safolkā, Londonā un Losandželosā. Šīrans pats ir viens no albuma producentiem. Viņš arī albuma vāciņa zīmējuma autors.

2022. gada aprīli Eds Šīrans uzsāks trīs gadus ilgu turneju, kurai dots nosaukums "+ - = ÷ x Tour" ('The Mathematics Tour').

Atgādinām, ka Eds Šīrans 2019. gada vasarā uzstājās Rīgā, Lucavsalā.