BRIT un "Ivor Novello" balvu ieguvējs, dziesmu autors un vairākkārtēju platīna statusa ierakstu ieguvējs, mūzikas topu iekarojušais mākslinieks Toms Odels (Tom Odell) izdevis jaunu albumu "monsters".

Kā raksta izdevēji no "Sony Music", dziesminieks Odels veidojot savu ceturto studijas albumu, paļāvās uz savu intuīciju vairāk nekā jebkad.

Līdz ar albuma izdošanu, klajā laists arī aktuālais singls no tā – dziesma "over you yet". Pēc Toma Odela teiktā, šī dziesma, ir atļāvusi viņam "ielaminēt pagātnes attiecības, no kurām viņš sāpīgi nespēj atsvešināties".

"Un, lai arī pati dziesmas tēma ir smagnēja, tajā ir daudz vieglu un gaisīgu pieskārienu, kas ļauj autoram izspēlēt popmūzikas lieliskāko triku: paslēpt bēdas gaišās un priecīgās melodijās. Dziesma raksturo Toma jauno mīlestību pret "DIY" elektronisku popmūziku, kas apvienota ar viņa ritmu vadīto, melanholisko skaņu režiju," raksta "Sony Music" pārstāvji.

Pēc grūta perioda dzīvē, kas saistījās ar Toma mentālo veselību un kas aizēnoja lielāko daļu 2018. un 2019. gada, Odels meklēja glābiņu dziesmu rakstīšanā. Viņš atļāvās nolaist savus aizsargbarjeras un atbrīvot savas emocijas, ieliekot tās mūzikā, kas arī veido viņa ceturto albumu "monsters". Šis albums šķietami ir gan drosmīga radoša atdzimšana, gan Odela stipro īpašību akcentēšana.

Toms Odels ir labi pazīstams arī Latvijas klausītājiem, jo vairākas reizes uzstājies "Positivus" festivālā, kā arī "Palladium" koncertzālē.