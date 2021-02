Viena no pasaulē populārākajām elektroniskās mūzikas grupām – franču mūziķu duets “Daft Punk” – paziņojuši par izjukšanu, ziņots vietnē “Pitchfork”.

Mākslinieki šo vēsti pavēstīja, grupas “Youtube” kontā ievietojot 8 minūtes garu video “Epilogs”. Portāls norāda, ka grupas publiciste ir apstiprinājusi dueta izjukšanu, taču nav minējusi iemeslu.

Gijs Manuels de Omemkristo un Tomā Bangaltē izveidoja duetu “Daft Punk” 1993. gadā, un viņu debijas albums “Homework”, kurā bija ietverti singli “Around the World” un “Da Funk”, iznāca 1997. gadā un kļuva par ievērojamu notikumu deju mūzikas žanrā, definējot franču hausmūzikas stilu.

Vienlaikus ar nākamā albuma “Discovery” iznākšanu 2001. gadā duets radīja sev skatuves tēlus robotu tērpos, kuros turpināja uzstāties visu atlikušo grupas darbības laiku. Singli “One More Time” un “Harder, Better, Faster, Stronger” no otrā albuma padarīja viņus par pasaules mēroga superzvaigznēm. 2005. gadā iznāca grupas trešais albums “Human After All”, bet 2010. gadā viņi radīja skaņu celiņu zinātniskās fantastikas filmai “Trons: Mantojums”.

2013. gadā duetam atkal izdevās satricināt pasauli ar singlu “Get Lucky” no kritiķu un klausītāju augsti novērtētā albuma “Random Access Memories”. “Get Lucky” saņēma divas “Grammy” balvas duetam un viesmāksliniekiem Nailam Rodžersam un Farelam Viljamsam, bet albums nopelnīja vēl trīs “Grammy” balvas, tostarp par gada labāko albumu. “Daft Punk” piedalījās arī vairāku dziesmu tapšanā Kanjes Vesta albumam “Yeezus”, bet vēlāk palīdzēja tapt mūziķa The Weeknd 2016. gada singlam “Starboy”.