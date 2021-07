Džeza mūzikas izdevniecības "Jersika Records" paspārnē klajā nāk saksofonista, flautista, komponista, aranžētāja un improvizatora Denisa Paškeviča solo projekta TEN KA albums "Sonic Geometry: Structures Patterns and Forms".

Deniss Paškevičs ir viens no Baltijas vadošajiem džeza mūziķiem un viens no retajiem Baltijas reģiona māksliniekiem, kurš iekļauts Eiropas Džeza ģimenes kokā, kur minēts kā sava, unikāla stila pamatlicējs Latvijā.

TEN KA nozīmē "debesu uguns" japāņu valodā. Tā ir Denisa Paškeviča otrā puse – modulārā pasaule. Viņš ir multinstrumentālists un komponists, kas TEN KA mūzikā apvieno džeza un mūsdienu ritmiskās mūzikas skaņas, eksperimentus un improvizācijas. Deniss veido akustiskas un elektroniskas modulāras skaņu ainavas, kas kopīgi balstās tradīcijā un brīvībā - divos stūrakmeņos, kas caurvij visu Denisa radīto.

Albuma "Sonic Geometry: Structures Patterns and Forms" ierakstu sesija norisinājās trīs dienu garumā leģendārajā Rīgas Skaņu ierakstu studijā Reformātu baznīcā Vecrīgā. Līdzās saksofonam, flautai un analogajiem modulārajiem sintezatoriem ierakstā izmantots arī "Steinway & Sons" flīģelis, kā arī "Fender Rhodes" elektriskās klavieres.

"Jaunais albums ir stāsts par skaņas būtību. Visu mūžu es esmu bijis akustiskais mūziķis, un es nevaru sevi nodalīt no tā, ka es esmu džeza mūziķis un vairāk kā 25 gadi manas dzīves ir bijuši saistīti tieši ar saksofonu, bet, domājot par modulāro sintēzi, es meklēju iespēju kā šo akustisko skaņu atdzīvināt un savienot kopā, pavairojot to caur elektriskajiem signāliem. Saturs šim ierakstam ir programmatiska mūsdienu mūzika. Tā nav tikai elektroniska mūzika, tikai improvizēta mūzika vai tikai džezs, bet tas ir mūzikas apvienojums, tās ir rezonanses, skaņas. Tā ir skaņas ģeometrija - struktūras, paterni un dažādas formas kā to vēsta mana albuma nosaukums. Uz skaņu plates vāciņa ir mans mākslas darbs - tā ir grafika, zīmēta ar ogli, ar nosaukumu "ascending", kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē "augšupejošs", lai gan ticu, ka katrs, skatoties uz šī albuma vāciņu, ieraudzīs savus siluetus un savas sajūtas", par jauno ierakstu stāsta Deniss Paškevičs

"Modulārā džeza projekta TEN KA programma "Skaņas ģeometrija" turpina džeza tradīcijas pārdefinēšanu un apvieno brīvās improvizācijas un laikmetīgās mūzikas skaņas. Šis ir personisks ieraksts. Rimta kontemplācija mijas ar izkoptas modulārās sintēzes spriedzi. Tajā ir pieredzes un dzimtās pilsētas Rīgas skaņu ģeometrijas atbalss," skaņu plates ievadvārdos raksta mūzikas apskatnieks Mikus Solovejs.

Albums "Sonic Geometry: Structures Patterns and Forms" ierakstīts pinībā analogi magnētiskajā lentē skaņu režisora Aleksandra Vaicahovska vadībā, asistējot Vilnim Kaksim (19.09.1942.-14.10.2020), Mārtiņam Krastiņam un Mārtiņam Saulespurēnam, bet plates vāka dizainā izmantotas fotogrāfa Oskara Upenieka fotogrāfijas.

Savas karjeras laikā Deniss Paškevičs piedalījies vairāk nekā 50 mūzikas albumu ierakstos. Viens no pēdējiem - albums "Variations" (Jersika Records), kas ierakstīts kopā ar leģendāriem mūziķiem - Vyacheslav Ganelin un Arkady Gotesman, saņēmis 4 zvaigžu vērtējumu pasaulē prestižajā džeza žurnālā "Downbeat" un iekļauts 2019. gada labāko albumu topā.

Deniss Paškevičs regulāri uzstājas kopā ar tādiem pasaules klases mūziķiem kā Randy Brecker, Seamus Blake, Aaron Parks, Tim Hagans un daudziem citiem. Viņš ir oficiālais mākslinieks tādām kompānijām kā "Marca Reeds" (Francija), "TT Mouthpieces" (Itālija), "Erica Synths" (Latvija), "Gamechanger Audio" (Latvija), "Arturia" (Latvija).