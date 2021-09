Iznācis jauns smagās mūzikas leģendas 'Iron Maiden' albums 'Senjutsu'

Aizvadītajā nedēļas nogalē pie klausītājiem nonāca leģendārās britu smagā metāla grupas "Iron Maiden" jaunākais studijas ieraksts "Senjutsu".

Kā "Delfi" informē "Warner Music" pārstāvji, septiņpadsmitā albuma iedvesma meklēta tālajos austrumos - tulkojumā "Senjutsu" nozīmē – "taktika un startēģija".

82 minūšu garais albums, līdzīgi, kā Iron Maiden iepriekšējais ieraksts "The Book of Souls" ir pieejams dubultajā CD un trīs daļu vinila ierakstā. Albums tika ierakstīts Parīzē un tā producents ir Kevins Šerlijs (Kevin Shirley) un līdzproducents, grupas dibinātājs - Stīvs Harriss (Steve Harris).

Stīvs Harriss par ierakstu saka: "Izlēmām ierakstu veikt atkal Francijā, tā ir vieta ar relaksētu auru, viss nepieciešamais mūsu vajadzībām. Ēkā, kurā izveidota studija agrāk atradās kinoteātris, un tajā ir augsti griesti, līdz ar to lieliska akustika. Ieraksts tika organizēts līdzīgi kā iepriekšējā albuma tapšana – sarakstījām dziesmu, izmēģinājām un uzreiz likām to kopā ierakstā, kamēr tā ir vēl pilnīgi svaiga mūsu prātos. Dažas no dziesmām ir ļoti sarežģītas, prasīja daudz laika, lai ieraksts skanētu tieši tā, kā to vēlējāmies, bet Kevins ir talantīgs un prot noķert domu lidojumu. Esmu gandarīts par paveikto."

Grupas vadošais vokālists Brūss Dikinsons (Bruce Dickinson) papildina: "Mēs visi esam ļoti priecīgi par veikto darbu. Ieraksts tapa 2019. gada laikā, mūsu koncerttūres "Legacy" pārtraukuma laikā, lai maksimāli izmantotu visus resursus. Protams, pandēmijas dēļ daudz kas tika iekavēts. Albumā ir pāris dziesmu, kas atšķiras no mūsu ierastā stila, ceru, ka "Iron Maiden" fani būs patīkami pārsteigti!"

"Iron Maiden" karjeras laikā ir pārdevuši vairāk kā miljons ierakstu, viņu koncertu skaits sniedzas pāri diviem tūkstošiem un iegūti miljoniem fanu visā pasaulē. Savukārt iepriekšējais ieraksts "The Book of Souls" ir bijis visveiksmīgākais pasaules mūzikas topu ziņā, sasniedzot pirmo pozīcīju 43 pasaules valstīs.