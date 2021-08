Iznācis Kanjes Vesta jaunais albums 'Donda'

Pēc vairākkārtējas atlikšanas, jauno albumu "Donda" beidzot izdevis reperis Kanje Vests.

Ierakstā, kas nosaukts repera nelaiķa mātes Dondas Vestas vārdā, piedalās tādas popkultūras zvaigznes kā Jay-Z, Treviss Skots, the Weeknd, Merilins Mensons un daudzi citi.

Pirmo reizi jauna albuma izdošana tika izziņota jau 2020. gada vasarā. Sākotnēji tika ziņots, ka tā nosaukums būs "God's Country". Paziņojumam sekoja singli "Wash Us in the Blood" ar Trevisa Skota piedalīšanos, un "Believe What I Say", kā arī vairākas potenciālās albuma dziesmu sarakstu versijas.

Iepriekš bija plānots, ka jaunais albums iznāks šā gada 22. jūlijā, tad izdošanas datums tika pārcelts uz 6. augustu, tomēr arī augusta sākumā tas vēl pie klausītājiem nenonāca.

Kad šajā nedēļas nogalē albums beidzot nonāca pie klausītājiem, vien dažas stundās vēlāk pats Kanje "Instagram" publicēja ierakstu, kurā apsūdz izdevējus "Universal Music Group" un tās paspārnē esošo "Def Jam" priekšlaicīgā albuma nopludināšanā – tie "Donda" izdevuši bez viņa piekrišanas, turklāt nav iekļāvuši albumā dziesmu "Jail 2".



Gan dziesma "Jail 2", gan joprojām albumā esošā "Jail" jau izpelnījušās pretrunīgas atsauksmes, jo to tapšanā piedalījušies skandalozais šokrokeris Merilins Mensons, kuru par seksuālu vardarbību apsūdz vairākas sievietes, kā arī reperis DaBaby kurš izpelnījies kritiku par homofobiskiem izteikumiem. Abi mūziķi piedalījušies Kanjes Vesta jaunā albuma prezentācijas pasākumā Čikāgā. Albums prezentēts arī divos pasākumos Atlantā.

Albums "Donda" tiek izdots laikā, kad reperis oficiāli maina savu vārdu un turpmāk būs pazīstams kā Ye. Tāpat publiski zināms, ka tiek šķirta viņa un Kimas Kardašjanas laulība.

Atgādinām, ka Kanje Vests 2008. gadā tika atzīts par labāko reperi pasaulē. "Donda" ir viņa desmitais albums.