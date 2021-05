Iznākusi 'Foo Fighters' līdera dokumentālā filma 'What Drives Us'

Šā gada 30. aprīlī iznākusi grupas "Foo Fighters" līdera Deiva Grola režisēta dokumentālā filma "What Drives Us".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šī filma ir mana mīlas vēstule katram mūziķim, kurš jebkad ir ielecis vecā busiņā kopā ar saviem draugiem un atstājis visu aiz muguras, lai iegūtu šo pavisam vienkāršo gandarījumu – muzicēšanu," stāsta Deivs Grols.

Kā raksta "Foo Fighters" izdevēji no "Sony Music", "What Drives Us" ir veltījums tam mirklim katra mūziķa dzīvē, kad viņa apņemšanās tiek pārbaudīta un viņa vēlme spēlēt mūziku citiem kļūst "gandrīz kā neracionāls tukšas ticības akts".

"Pirmais solis, lai pierādītu sev un pasaulei, ka tu iederies, ir iekraut savus mūzikas instrumentus apvienojumā ar talantu un drosmi, un iekāpt busiņā, lai vestu savu mūziku pasaulei – patiess rokenrola rituāls," raksta izdevēji.

Šī dokumentālā filma arī ir veltījums katram jaunietim, kurš sapņo par dzīvi, spēlējot mūziku. Deivs bija šis jaunietis. Kā arī Ringo Stārs, Edžs, Annija Klārka, Stīvens Tailers, Īans Makaijs un daudzi daudzi citi. Šis saraksts ir nebeidzams. Lai gan katram no viņiem ir savi stāsti – nedzirdēti, neticami, ārprātīgi, kā arī gana skaudri – viņus visus vieno kopīga saikne karjeras sākumā, pirms cilvēki atpazina mūziķa vārdu, viņiem piemita neapstādināma motivācija dalīties ar savu mūziku ar visu pasauli! Viņu degsme ļāva pamest savu iepriekšējo dzīvi, izmest piesardzību vējā un dzīties pakaļ savam sapnim.

"What Drives Us" seko jaunām grupām "RadKey" un "Starcrawler", kuras dodas koncertturnejā no vienas pilsētas uz otru, paralēli uzklausot stāstus no lielākajiem māksliniekiem mūzikas industrijā, atskatoties uz romantiku un piedzīvojumiem, kā arī uz neprātu un haosu, kas risinājies kamēr paši bijuši ceļā. Stāsti aizved uz laiku pirms digitālās ēras, kad mūziķi savu mūziku varēja nodot pārsvarā tikai caur koncertiem un ceļojumiem pie cilvēkiem. Kamēr pasaule ir mainījusies, rokenrola rituāla nav. Nav cita pirmā soļa, lai būtu veiksmīgs mūzikas un koncertu industrijā – tev ir nepieciešams iekāpt busiņā – tā par filmu saka tās veidotāji.

Jau iepriekš ziņots, ka "Foo Fighters" līderis un kādreizējais "Nirvana" bundzinieks Deivs Grols pandemijas laikā, kad nevar notikt koncerti, arī sarakstījis un izdevis grāmatu "The Sorryteller" – stāstus par dzīvi un mūziku.