Izskanēs Latvijas Radio kora koncertieraksts 'Pēteris Vasks un domubiedri'

Sagaidot komponista Pētera Vaska 75. gadu jubileju, Latvijas Radio koris, diriģents Sigvards Kļava un pianists Reinis Zariņš izveidojuši īpašu programmu ar Pētera Vaska, Artura Maskata un Andreja Selicka kormūziku un klaviermūziku ar vairākiem pirmatskaņojumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2021. gada 17. aprīlī pulksten 21 koncerts būs skatāms VSIA "Latvijas Koncerti" mājaslapā kā arī "Latvijas Koncertu" un Latvijas Radio kora "Facebook" kanālos.

Jubilejas koncerta rīkotāji raksta: "Pēteris Vasks ir viens no nozīmīgākajiem gaismas nesējiem Latvijas kultūras telpā, kurš vienmēr interesējies par saviem kolēģiem komponistiem, atbalstot un aktīvi apmeklējot viņu pirmatskaņojumus. Vissirsnīgākos vārdus par tēvišķo gādību un iedvesmu Pēterim Vaskam velta plejāde latviešu komponistu, kas pie viņa mācījušies Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Pētera Vaska mūzika allaž bijusi klātesoša arī Latvijas Radio kora dzīvē, spēcinot un dziedinot ar savu garīgo jaudu un neatlaidīgo tiecību pretim gaismai."

Koncertā skanēs dramatiskā balāde ''Mūsu māšu vārdi'' ar Māra Čaklā vārdiem, kas rakstīta kā veltījums mātēm – latviešu tautas stiprākajai daļai. Saviļņojošās lūgšanas ''Mans Kungs un mans Dievs'' pamatā ir šveiciešu mistiķa Brāļa Klauss lūgsna, ko viņš esot skaitījis ik dienas. Ar šo tekstu komponists sastapās meditācijas retrītā, kas norisinājās Baltijas jūras krastā. Pirmatskaņojumu piedzīvos ''Angele Dei'' korim a cappella. Tā ir lūgšana sargeņģelim, kas kalpo kā atgādinājums par Dieva sargājošo mīlestību.

Klavieru skaņdarbs ''Vasara'' no cikla ''Gadalaiki'' skaņās glezno siltuma prieku un mierpilnu apceri, bet ''The Fruit of Silence'' ar Mātes Terēzes vārdiem ir klusa meditācija par kalpošanas un mīlestības ceļu.

Līdzās jubilāra Pētera Vaska mūzikai programmā iekļauta Artura Maskata ''Pavasara tēmu'' klavierēm un ''Agnus Dei'' – svēta daiļuma un dziļi izjustas ticības apliecinājumu. Pirmatskaņojums gaidāms no Andreja Selicka, savdabīgā mūzikas svētceļnieka, kura skaņdarbos spēcīgi atbalsojas ikonu simbolisms un sakrālā arhetipija. Viņš skaņās radījis ''Ekstātisku dziedājumu Dieva Mātei'', kam blakus likta jau iepriekš rakstītā ''Ave Maria'' dziedošām klavierēm.