Izskanēs projekta 'Bahmosfēra' trešās sezonas koncerts

Marijas Magdalēnas baznīcā, Klostera ielā 2, Vecrīgā 29. martā pulksten 17.00 notiks jauniešu mūzikas biedrības "Sforzando" Johana Sebastiana Baha mūzikai par godu organizētais projekta "Bahmosfēra" trešās sezonas koncerts, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Šoreiz koncertā galvenā loma atvēlēta vokālai – kora un solo mūzikai. Ieeja koncertā bez maksas.

Šogad martā baroka dižgaram Johanam Sebastianam Baham aprit 335 gadi. Godinot viņu, jaunizveidotais kamerkoris "MoonBeams", tā diriģente Nora Kalniņa, jauniešu mūzikas biedrība "Sforzando" un Jēkabs Bernāts, kā arī solisti 2019. gada Lielās Mūzikas balvas nominants baritons Rinalds Kandalincevs, soprāni Inese Romancāne, Nora Kalniņa un jaunpienācējs Rūdis Cebulis, kas šobrīd uzsācis studijas JVLMA senās mūzikas katedrā aicina uz koncertu, kurā izskanēs pasaulē labi zināmas Baha kompozīcijas, bet šoreiz unikālā pārlikumā korim a cappella un solistiem. Tāpat koncerta programmu papildinās Baha Jāņa un Mateja pasiju spilgtākie korāļi un solo numuri, kas atbilst ciešanu laika tematikai pirms Lieldienām. Koncerts paredzēts kā muzikāla meditācija, kas klausītāju ievedīs filozofiskās pārdomās par dzīves un nāves misijas tēmām.

Kamerkora "MoonBeams" vadītāja Nora Kalniņa stāsta: "Šī mums nav pirmā sadarbība ar jauno un talantīgo komponistu, mūziķi un jauniešu kamerorķestra "Sforzando" māksliniecisko vadītāju Jēkabu Bernātu. Pagājušā gada decembrī Ziemassvētku laikā ar kori un orķestri Salaspilī un Siguldā atskaņojām viņa komponētu jaundarbu, ko publika sagaidīja ar ovācijām. Šo īpašo laiku pirms Lieldienām varam aizvadīt pārdomās: vērot, sakārtot un sagatavot sevi jaunam cēlienam, tamdēļ meditatīva un šoreiz arī racionāla tipa mūzika ir tā, kas palīdz veikt šos uzdevumus. Abi kopā ar Jēkabu esam izvēlējušies opusus, kas piestāvēs kora kamersastāvam, ērģelēm un čellam. Jau labi zināmi Baha darbi tiks iedzīvināti jaunās a cappella krāsās. Gribam klausītājam piedāvāt nedaudz savādāku Bahu, nekā tas ierasts, un redzēt, kā šī mūzika spēj eksistēt 21.gadsimtā. Koncerta emocionālā kulminācija būs korāļa "Komm Susser Tod" (BWV478) pilnīgi jauna, izvērsta versija, kas beigsies ar procesiju. Kora dziedātāji izmantos visas baznīcas sniegtās akustiskās iespējas, un ticiet – tas būs iespaidīgi!"

"Bahmosfēra" ir jauniešu mūzikas biedrības "Sforzando" ik sezonu veidotas koncertrpogrammas, kas balstās Baha filozofijā un viņa mūzikas nemirstībā. Šī būs trešā sezona. Iepriekšējās divas veiksmīgi izskanējušas Rīgā, Talsos, Saldū, Liepājā, Cēsīs u.c. Pirmā sezona tika veltīta komponista kamermūzikai, otrā – ērģeļmūzikai, bet trešā – kora un solo mūzikai. Biedrības viens no lielākajiem iedvesmas avotiem ir viņu vadītāja Jēkaba Bernāta rūpīgi atlasītā koncertprogramma un skaņdarbu pārlikumi attiecīgam sastāvam. Liels atbalsts jauniešiem nāk no Pāvula Jurjāna mūzikas skolas, kur daļa no jaunajiem mūziķiem ir tikušies mācību procesā.

Kamerkora "MoonBeams" sastāvā apvienojušies skatuves pieredzes bagāti Emīla Dārziņa jauktā kora, kora "Kamēr..." bijušie dziedātāji un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti. Kamerkoris ir piedalījies koncerttūrē Seulā, Dienvidkorejā (2018) un Stiftsmusik garīgās mūzikas festivālā Štutgartē, Vācijā (2019), kā arī Ziemassvētku koncerttūrē Hamburgā un tās apkārtnē (2019).