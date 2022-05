Izsludināta mūzikas festivāla 'Rīgas Ritmi 2022' programma

Izsludināta 22. starptautiskā improvizācijas, džeza un globālās mūzikas festivāla "Rīgas Ritmi" programma. Festivāls norisināsies no 30. jūnija līdz 2. jūlijam, kad Rīgā uzstāsies džeza grandu supergrupa "Modern Standards Supergroup", globālās mūzikas apvienība "Ayom" no Portugāles, amerikāņu dziedātājs Klārks Bekhems (Clark Beckham), grupa "Very Cool People" ar dziedātāju Paulu Saiju, britu dziedātājs, multiinstrumentālists Ksantonē Bleks (Xantoné Blacq) un citi mākslinieki.

"Modern Standards Supergroup" koncerta apmeklējums nozīmē ieraudzīt uzreiz piecas pasaules džeza zvaigznes uz festivāla "Rīgas Ritmi" skatuves. Billijs Kobems ir viens no visu laiku izcilākajiem bundziniekiem, tikmēr trompetists Rendijs Brekers kopā ar "Brecker Brothers" radīja revolūciju džezā un ir grupas "Blood, Sweat & Tears" dibinātājs. Bils Evans ir viens no labākajiem džeza saksofonistiem, kurš spēlējis kopā ar Mailzu Deivisu, Hērbiju Henkoku un Miku Džegeru. Nīls Lan Dokī ir godalgots klavieru ģēnijs, bet Linlijs Marte tiek uzskatīts par vienu no šī brīža virtuozākajiem un oriģinālākajiem basģitāristiem.

Starptautiskā globālās mūzikas apvienība "Ayom" no Portugāles tiek dēvēta par muzikālo tālbraucēju brigādi, kura šķērso Atlantijas okeānu no Brazīlijas līdz Angolai un Kaboverdei, taču ar izteiktu Vidusjūras identitāti. Grupā "Ayom" muzicē vokāliste un perkusioniste Žabu Moraless, akordeonists Alberto Bekuči, ģitārists Rikardo Kvinteria, basists Frančesko Valente, kā arī perkusionisti Timoteo Grinjani un Valters Martins.

Amerikāņu dziedātājs un dziesmu autors Klārks Bekhems ir 30 gadus vecs supertalants, kuru jau piecus gadus pārstāv leģendārā producenta Kvinsija Džonsa menedžmenta kompānija. Pateicoties savai plaša diapazona balsij un spēcīgajai skatuves harismai Bekhems 2015. gadā kļuva par vienu no populārā TV šova "American Idol" žūrijas un skatītāju favorītiem.

Jaunu programmu kopā ar dziedātāju Paulu Saiju festivālā "Rīgas Ritmi 2022" piedāvās latviešu džezfanka grupa "Very Cool People". Galvenais tās vilcējspēks ir ģitārists Elvijs Grafcovs, kuram piemīt spēja pulcēt ap sevi daudzus talantīgus mūziķus, ieskaitot lieliskus dziedātājus. Koncerts šā gada festivālā būs īpašs ar to, ka tajā tiks atskaņota pilnīgi jauna koncertprogramma ar jauno un talantīgo dziedātāju Paulu Saiju, kura ir starptautiskā džeza mākslinieku konkursa "Riga Jazz Stage 2022" laureāte un jau uzstājusies arī kopā ar Maestro Raimondu Paulu.

Galvenie festivāla koncerti notiks Rīgas Doma dārzā. 30. jūnijā tur uzstāsies "Modern Standards Supergroup" un "Very Cool People" kopā ar Paulu Saiju, bet 1. jūlijā – "Ayom" un Klārks Bekhems. Dubultkoncertu sākums plkst. 20.00.

30. jūnijā un 1. jūlijā festivāla apmeklētāji būs gaidīti arī mākslas centrā "Noass" uz AB dambja, kur darbosies "Jersika Stage". Pirmajā vakarā pasākums sāksies plkst. 18.00, kad tiks piedāvāti gan vinila DJ seti, gan režisora Emīla Alpa dokumentālā filma "Renesanses laika cilvēks" par seno instrumentu meistaru Kasparu Putriņu. Plkst. 20.00 Stīva Reiha skaņdarba "Electric Counterpoint" atskaņojumu uz klavesīna un programmas "Codex Faenza" atskaņojumu uz klavicimbalas piedāvās Ieva Saliete. Savukārt plkst. 22.00 uzstāsies amerikāņu bundzinieks, konkursa "Riga Jazz Stage 2022" laureāts Domo Brenčs ar savu trio.

Arī 1. jūlijā viesi ar vinila DJ setiem un dokumentālo kino tiks sagaidīti jau no plkst. 18.00, bet plkst. 20.00 "Hammond" ērģeļu skaņām ļauties aicinās "Atis Andersons Organ Trio". Plkst. 21.00 elektrodžeza ballīti neo-fusion stilistikā nodrošinās grupa "Lupa", bet vakaru plkst. 22.00 noslēgs ekspresīvais britu džeza, fanka un soulmūzikas dziedātājs un multiinstrumentālists Ksantonē Bleks ar savu kvartetu.

Oficiālās festivāla jam sesijas kopā ar "AG Trio" notiks "Riga Jazz Lounge" bārā viesnīcā "Radisson Blu Latvija". Pirms tām plānoti arī "Rīgas Ritmi 2022" programmas koncerti – 30. jūnijā uzstāsies itāļu ģitārists Daniels Mammarella kopā ar latviešu kolēģi Reini Jauno, bet 1. jūlijā – itāļu dziedātāja, konkursa "Riga Jazz Stage 2022" laureāte Valentina Fina. Koncertu sākums plkst. 20.00 un ieeja tajos būs bez maksas. 29. jūnijā turpat notiks arī festivāla ieskaņas pasākums, kuru plkst. 20.00 uzsāks Domo Brenčs kopā ar "AG Trio".

Festivāls "Rīgas Ritmi" allaž vērsis uzmanību uz jauno mūziķu izglītošanu, tādēļ arī šoreiz festivāla zvaigznes pasniegs publiskas meistarklases Latvijas Radio 1. studijā. 30. jūnijā ar džeza mūzikas studentiem un citiem interesentiem tiksies dziedātājs Klārks Bekhems un bundzinieks Billijs Kobems kopā ar kolēģiem, bet 1. jūlijā – Klārks Bekhems un grupas "Ayom" dalībnieki. Meistarklašu sākums attiecīgi plkst. 11.00 un plkst. 13.00 un tās būs iespējams apmeklēt bez maksas, iepriekš piesakoties e-pastā info@rigasritmi.lv.

Festivāla programma tiks turpināta arī rudens sesijās "Art of Riga Jazz" Latvijas Radio 1. studijā. Jau zināms, ka 27. oktobrī Rīgā uzstāsies amerikāņu pianists Kristians Sendss ar savu trio, bet 11. novembrī – spāņu dziedātāja un tromboniste Rita Pajesa. Plašāka informācija par festivālu pieejama mājaslapā.