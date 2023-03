No 7. maija līdz 11. jūnijam Rīgā norisināsies jau ceturtais pianista Andreja Osokina "Brīvības festivāls", kas jau otro gadu būs veltīts Ukrainai un tās cilvēkiem.

Kā "Delfi" informē rīkotāji, festivāls pulcēs Latvijā un pasaulē atzītus latviešu un ukraiņu mūziķus, aktierus un grupas. Īpaši festivālam tiks radītas jaunas mūziķu sadarbības, koncertprogrammas un citi pasākumi, lai atgādinātu par brīvības un cilvēcīguma ideāliem, iedvesmotu sabiedrību vairāk atbalstīt vienam otru, sniegtu atelpas brīdi un spēku, kā arī, sadarbojoties ar ukraiņu atbalsta organizācijām, veicinātu Latvijā dzīvojošo ukraiņu bēgļu iesaisti dažādos pasākumos.

Festivāla laikā gūtie ieņēmumi no biļešu tirdzniecības tiks ziedoti Ukrainas atbalstam.

Festivāla idejas autors un īstenotājs pianists Andrejs Osokins stāsta: "Karš turpinās vairāk nekā gadu, kas ir pilnīgi neiedomājami, tādēļ ar šī gada festivāla programmu, apvienojot mūsu visu spējas, enerģiju un talantus, mēs vēlamies veicināt sabiedrības saliedētību, atgādināt, cik ārkārtīgi svarīgi ir turpināt atbalstīt Ukrainu un ukraiņus. Mūs Latvijā vieno tieksme pēc brīvības, mēs saprotam un sajūtam tās vērtības, par kurām cīnās Ukrainas tauta, tādēļ ar savu nelokāmo stāju pret Krieviju kā agresoru esam piemērs citām valstīm atbalstīt Ukrainu vēl jaudīgāk, jo tās armija ir galvenais spēks, kas ar savām asinīm tuvina uzvaru un nes mieru un brīvību mums visiem."

No 7. līdz 19. maijam plānoti vairāki festivāla ieskaņas pasākumi – lekcijas, meistarklases un citi, par kuriem informācija drīzumā sekos, savukārt no 20. maija līdz 11. jūnijam notiks astoņi koncerti dažādās Rīgas vietās: Melngalvju namā, Rīgas Vāgnera namā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, Anglikāņu baznīcā, kultūrtelpās "Ola Foundation" un "Amoralle Level Up".

Festivāla laikā pirmatskaņojumus piedzīvos vairākas īpaši festivālam radītas koncertprogrammas, apvienojot latviešu un ukraiņu klasiskās un populārās mūzikas mūziķus, grupas un aktierus, radot telpu abu kultūru savstarpējai mijiedarbībai un bagātināšanai. Mākslinieku vidū būs aktieri Gundars Āboliņš, Dita Lūriņa, Larisa Semirozumenko, stīgu ansamblis "Kremerata Lettonica", pianists Georgijs Osokins, mūziķi Ralfs Eilands, Katrīna Gupalo, Žoržs Siksna, Roberto Meloni, Darja Leleko, grupas "Labvēlīgais Tips", "Shakima Trio", "Sub Scriptum", Ukrainas Simfoniskā orķestra vijolniece Nina Khanetska, mecosoprāns Ieva Parša, pianiste Iveta Cālīte, klavieru duets Roksana Tarvide un Kaspars Bumbišs, klavieru kvartets "Quadra", komponisti Platons Buravickis un Annika Lanka, māksliniece Darja Kalašņikova, pats Andrejs Osokins un citi.

Šobrīd izziņoti astoņi festivāla koncerti:

20. maijā Atklāšanas koncerts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē;

27. maijā Andreja Osokina un stīgu kvarteta koncerts kultūrtelpā "Ola Foundation";

28. maijā Gundara Āboliņa un Andreja Osokina poētiskais koncerts Melngalvju namā;

1. jūnijā atbalsta koncerts Ukrainas karā cietušajiem mājdzīvniekiem "Cilvēki, kaķi un mūzika" Anglikāņu baznīcā;

2. jūnijā Avangarda nakts koncerts Anglikāņu baznīcā;

4. jūnijā Katrīnas Gupalo solokoncerts notikumu telpā "Amoralle Level Up";

10. jūnijā Noslēguma koncerts Vāgnera namā;

11. jūnijā festivāla epilogs – Georgija Osokina solokoncerts.

Ar festivāla programmu var iepazīties un biļetes uz koncertiem iegādāties visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā. Biļešu iegādei uz festivāla koncertiem netiek piemērota interneta sistēmas lietošanas maksa.