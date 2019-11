Izvēlies labāko latviešu mūzikas albumu! Balsojums noslēdzies

Portāls "Delfi" sadarbībā ar "intro.lv" aicina piedalīties publikas balsojumā un noteikt "Austras balvas" 2019. gada klausītāju simpātiju. Balsojumā piedalās žūrijas izvēlētie 10 albumi, kas novērtēti kā interesanti, inovatīvi, aktuāli un kvalitatīvi Latvijas mūzikas kontekstā.

Nobalsot par savu favorītu var līdz 14. novembra pulksten 23.59. Nobalsot var vienu reizi 24 stundu laikā no vienas IP adreses. Portāls "Delfi" patur tiesības pārbaudīt rezultātus un dzēst negodīgi veiktos balsojumus.

Izvēlies un nobalso šeit!

Lietojot rīkus reklāmu bloķēšanai, balsojums nav pieejams.

"Austras balva" uzvarētājs žūrijas vērtējumā un publikas simpātijas balvas ieguvējs tiks nosaukts 15. novembrī, īpašā ceremonijā mūzikas namā "Daile".

"Austras balva" ir latviešu mūzikas ierakstu apbalvojums, ko kopš 2015. gada pēc mūzikas kritiķu un ekspertu žūrijas lēmuma pasniedz labākajam gada albumam. Pirmo "Austras balvu" 2015. gada decembrī saņēma dziesminiece Alise Joste par albumu "Hardships are Ships", 2016. gadā par labāko albumu tika atzīts grupas "Rīgas modes" ieraksts "Fantastiski", 2017. gadā visaugstāko žūrijas novērtējumu ieguva grupas "Sattelites LV" albums "Varavīksnes galā", bet pērn balvu saņēma grupas "Polifauna" albums "You Look Like A Lost Soul".