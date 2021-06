Izvēlies un nobalso par labāko latviešu mūzikas albumu!

Portāls "Delfi" sadarbībā ar biedrību "Austras balva" aicina piedalīties publikas balsojumā un noteikt "Austras balvas 2021" "Delfi" auditorijas simpātiju. Balsojumā piedalās žūrijas izvēlētie 12 albumi, kas novērtēti kā interesanti, inovatīvi, aktuāli un kvalitatīvi Latvijas mūzikas kontekstā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nobalsot par savu favorītu var no 7. līdz 14. jūnijampulksten 23.59. Nobalsot var vienu reizi 24 stundu laikā no vienas IP adreses. Portāls "Delfi" patur tiesības pārbaudīt rezultātus un dzēst negodīgi veiktos balsojumus.

Lietojot rīkus reklāmu bloķēšanai, balsojums nav pieejams.

"Austras balvas 2021" laureāts, kā arī "Delfi" auditorijas simpātijas balvas ieguvējs tiks nosaukts 16. jūnijā Latvijas Radio 5 "pieci.lv" ēterā.

Jau ziņots ņemot vērā pandēmijas radītos ierobežojumus, šogad "Austras balva" tika pārcelta no tās jau ierastā laika novembra vidū uz vasaras sākumu, savukārt sākot no 2022. gada tiek plānots, ka balvas pasniegšanas ceremonija notiks ap 4. maiju. Tā kā šogad uz balvu varēja pretendēt visi tie latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti laika posmā no 2019. gada 19. oktobra līdz 2021. gada 28. februārim, šoreiz nominantu loks ir paplašināts no ierastajiem desmit ierakstiem līdz divpadsmit.

Šogad "Austras balva" tiks pasniegta jau sesto reizi, un iepriekš to ir saņēmusi solo māksliniece Alise Joste, kā arī grupas "Rīgas modes", "Satellites LV", "Polifauna" un "Tribes of the City".Šī gada balvu ieguvušais albums tiks paziņots īpašā ceremonijā 16. jūnija rītā "Pieci.lv" raidījuma "Pieci Rīti" laikā.

"Austras balvu" organizē biedrība "Austras balva" sadarbībā ar "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv". To atbalsta "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA) un portāls "Delfi".