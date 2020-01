Izvēlies un nobalso par savu 'Lielās mūzikas balvas' simpātiju!

Janvāra beigās un februārī portālā "Delfi" norisinās "Lielās mūzikas balvas" publikas balsojums, ļaujot klausītājiem pašiem noteikt savu simpātiju no izcilākajiem mūziķiem, koncertiem un uzvedumiem, kas balvai nominēti par sasniegumiem 2019. gadā.

Balsojums ilgs no 27. janvāra līdz 23. februārim, pulksten 23.59. No vienas IP adreses par ikvienu no māksliniekiem 24 stundu laikā var nobalsot vienu reizi. "Delfi" atgādina, ka vienā reizē var balsot arī par diviem un vairāk kandidātiem, bet atkārtoti par vienu un to pašu – reizi 24 stundās.

Balsojuma uzvarētājs tiks godināts šā gada "Lielās mūzikas balvas" ceremonijā 25. februārī, Latvijas Nacionālajā operā.

Jau ziņots, ka "Lielās mūzikas balvas" svinīgā ceremonija šogad notiks 25. februārī, Latvijas Nacionālajā operā. Balvu ieguvēji septiņās kategorijās tiks atklāti tikai ceremonijas vakarā, bet jau šobrīd zināms, ka balvu par mūža ieguldījumu saņems komponisti Maija Einfelde un Pauls Dambis.

"Lielā mūzikas balva" ir Latvijas valsts augstākais apbalvojums mūzikā. 1993. gadā Latvijas Republikas kultūras ministrijā pēc toreizējā kultūras ministra Raimonda Paula iniciatīvas tika pieņemts lēmums ik gadu izcilākos sasniegumus mūsu valsts mūzikas dzīvē novērtēt ar īpašu balvu.