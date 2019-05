Izziņo ceturto 'Nemiera' festivālu

Sestdien, 25. maijā, notiks jau ceturtais bāra "Nemiers" rīkotais festivāls, kurā uzstāsties virkne pašmāju grupu, portālu "Delfi" informē bāra pārstāvji.

Kā jau ierasts, galvenais uzsvars likts uz labāko pašmāju rokmūziku – festivālā kā galvenie mākslinieki uzstāsies grupas "Tesa", "Sonntags Legion" un "PND". Tāpat, sagaidāmas uzstāšanās no jauno grupu konkursa "Nemiera Blice 2019" uzvarētājiem – "Tape Electro" un "Kumosiņš".

Šī gada festivāla devīze ir "Less is More" – mazāk blakus atrakciju, vairāk ballītes.

Šis ir pirmais gads, kad festivāla norise no jau ierastās bāra "Nemiers" terases, tiek pārcelta stāvu zemāk – festivāla galvenie notikumi paredzēti autostāvvietu teritorijā pie ēkas, kā arī pasākuma tiešraidi varēs klausīties "Radio Nemiers".

Pasākuma vadītājs būs Viesturs Polikarps (grupa Rūsa), bet starp koncertiem, gan arī afterparty laikā par labu atmosfēru un mūziku rūpēsies DJ Ģelze.

"2018/2019. gada ziemā "Nemiera balkonskatuves koncertsezonas" laikā sarīkojām un visiem "Nemiera" apmeklētājiem piedāvājām apmeklēt 38 grupu koncertus. Nu jau kļuvis par tradīciju, ka koncertsezonu noslēdzam ar pirmo vasaras festivālu. Lepojamies, ka šis pasākums kļuvis par vasaras un festivālu sezonas iesākuma vēstnesi," stāsta festivāla idejas autors Dāvis Stade.

Sākums pulksten 17.00. Ieeja bez maksas.