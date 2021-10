Izziņo čigānu pankroka grupas 'Gogol Bordello' koncertu Rīgā

Koncertzālē "Palladium" 2022. gada 13. jūnijā uzstāsies Ņujorkas čigānu pankroka grupa "Gogol Bordello".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Positivus Music", grupa Latvijā viesosies jaunākās koncertturnejas "Roaring 2020s" ietvaros.

Kā norāda organizatori, "Gogol Bordello" atpazīstamību un globāla mēroga atzinību ieguva, pateicoties savam ekstravagantajam skatuves tēlam, enerģētiski piesātinātajai mūzikai un teatrālajiem koncertšoviem. ""Gogol Bordello" spēj apvienot Austrumeiropas noskaņas ar klasisko pankroku, kas noved pie pašas mežonīgākās uzstāšanās, kādu vien var iedomāties," raksta "Positivus Music" pārstāvji.

Grupa dibināta Amerikā, tās līderis un iedvesmotājs ir dzimis Ukrainā, bet pārējie "Gogol Bordello" dalībnieki ir no Krievijas, Baltkrievijas, Etiopijas, Ekvadoras un citām valstīm. Grupai pankroks ir dzīvesveids, bet muzikāli tā iedvesmojusies arī no metāla, repa, flamenko un regeja. Lai gan grupas dalībnieki nāk no valstīm, kurās dominē visai sarežģīta iekšpolitiskā situācija, tie caur sevis radīto mūziku un saviem priekšnesumiem cenšas norobežoties no pasaulē valdošā haosa un rada no politiskajiem aspektiem brīvu telpu.

Kopš grupas dibināšanas 1999. gadā, "Gogol Bordello" ir nospēlējusi jau tūkstošiem koncertu, izdevusi desmit albumus, grupas dalībnieki filmējušies vairākās augstu novērtētās filmās un uzstājušies pasaules lielākajos festivālos.