Izziņo dziedošo aktieru muzikālā salidojuma vasaras koncertus

Pateicoties lielajai skatītāju atsaucībai pēc dziedošo aktieru salidojuma "Viena vieta uz brieža vēl brīva", kas jau divreiz izskanējusi pārpildītā VEF Kultūras pils zālē, šī koncertprogramma šovasar skanēs arī vairāku Latvijas pilsētu brīvdabas estrādēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē organizatori, koncerti notiks 3. jūnijā dziedošie aktieri uzstāsies atjaunotajā Liepājas koncertdārzā "Pūt, vējiņi!", 22. jūlijā – Jelgavā, brīvdabas koncertzālē "Mītava", 4. augustā – Ikšķiles estrādē, un tūre ar vērienīgu koncertu noslēgsies 28. augustā Dzintaru koncertzālē.

Muzikālajā salidojumā piedalīsies Latvijas Nacionālā teātra aktieri Dita Lūriņa, Mārcis Maņjakovs, Egils Melbārdis, Gundars Grasbergs un Ainārs Ančevskis, aktrise, komponiste un dziedātāja Zane Dombrovska, Liepājas teātra aktrise Karīna Tatarinova, kā arī aktieris Andris Bērziņš. 28. augusta koncerta īpašā viešņa būs Latvijas Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa.

Foto: Uģis Bērziņš

"Koncertos skanēs dziesmas no teātra izrādēm, kurās esam spēlējuši: "Es mīlu, Tu zini", "Ja Tu man esi" un "Ir visuma puteklis cilvēks" no Zigmara Liepiņa muzikālās drāmas "Adata", "Lauras dziesma", "Druē dziesma", "Ubagu dziesma", kā arī Kerijas un Herstvuda duets no Raimonda Paula mūzikla "Māsa Kerija", dziesma, Finka dziedājums "Nē, manis nav" no Jāņa Lūsēna rokoperas "Sfinksa" un daudzi citi skatītājiem labi pazīstami skaņdarbi," teic aktrise Dita Lūriņa, kura ir arī šīs koncertprogrammas režisore.

"Tā kā lielākā koncerta dalībnieku daļa ir ne tikai kolēģi teātrī, bet arī kursabiedri, tad noteikti nenoturēsimies un dziedāsim dziesmas, kas mūs vieno jau kopš studiju gadiem. Tāda draudzīga kopā salidošana izprovocē paredzamus un neparedzamus duetus, drosmīgus trio un vēl visādas kombinācijas, lai pašiem uz skatuves un skatītājiem zālē vakars izdotos aizraujošs un piepildīts! Un, protams, skatītāji tiek aicināti dziedāt kopā ar mums!" aicina Lūriņa.

Foto: Uģis Bērziņš

Par pavadījumu koncertos rūpēsies grupa "ARmaestro" Anatolija Livčas vadībā: Miķelis Vīte (bungas), Viktors Veļičko (kontrabass), Artūrs Kutepovs (ģitāra) un Anatolijs Livča (taustiņinstrumenti).

Biļetes uz koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.