Izziņo elektroniskās mūzikas festivāla 'Under 2020' pirmos māksliniekus

2020. gada pavasarī, no 21. līdz 23. maijam, Rīgā norisināsies elektroniskās mūzikas festivāls "Under 2020". Festivāla rīkotāji jau izziņojuši pirmos māksliniekus – Tobias. (live) un Smash TV no Vācijas, kā arī Blue Hour no Apvienotās Karalistes.

24 stundas ilgo muzikālo maratonu, kas notiks sestdien, šajā reizē papildinās eksperimentālās mūzikas koncerts (ceturtdien), kā arī diskusija par mūzikas pasaules aktuālajām tēmām (piektdien).

Uz tehno skatuves spēlēs Tobias, kluba "Berghain rezidents no nozīmīgā Berlīnes mūzikas kompānijas "Ostgut Ton". Kā raksta festivāla rīkotāji, viņa mūzika – tas ir "atmosfērisks tehno ar melodiskām basa līnijām un elektronikas elementiem, kas liek deju grīdām vibrēt".

Tāpat "Under 2020" uzstāsies arī brits Blue Hour, kura skanējumu ir iedvesmojušas 90. gadu noskaņas. "Viņa setus raksturo straujš temps, ko piepilda reiva enerģija un "trance", "jungle", "IDM" un "techno" elementi. Viens no māksliniekiem uz "house" skatuves būs Rīgas elektroniskās mūzikas pazinēju iemīļotais berlīnietis Smash TV. Šī ietekmīgā pasaules mūzikas skatuves pārstāvja kontā ir simtiem relīzes un daudzskaitlīgi remiksi, ko izdevuši "Get Physical Music", "BPitch Control", "Moon Harbour" u.c.

Kopā ar festivāla organizatoriem Ksenia Kamikaza, Taran & Lomov un VZ, izziņoti arī divi mākslinieki no Krievijas un Baltkrievijas. No Sanktpēterburgas ieradīsies dīdžejs un producents Deniss Šubins, kurš savā dzimtajā pilsētā vada mākslas telpu DOT un muzikālo projektu "Tekstil Music". Viņš izdod ierakstus un remiksus dažādos leiblos, kuru vidū ir arī Rīgas "Amber Muse". Baltkrieviju pārstāvēs "Anton 3_a" – "Radio Plato" raidījuma autors un vadītājs, ballīšu promoteris un viens no skaņuplašu veikala un muzikālā bāra "Accidental Society" izveidotājiem Minskā.

Festivāls šogad norisināsies ceturto reizi un tā programma ir kļuvusi plašāka. Ceturtdien, 21. maijā, norisināsies eksperimentālās un alternatīvās elektroniskās mūzikas koncerts. Piektdien, 22. maijā, notiks vairākas diskusijas, kuru laikā tiks apspriestas tādas tēmas kā mūzikas un mākslas mijiedarbība (īpaši, "Burning Man" piemērs), LGBT uz pasaules elektroniskās mūzikas skatuves, kā arī reiva kustības attīstības vēsture Latvijā. Festivāla pamata programma sāksies 23. maija pēcpusdienā un noslēgsies svētdienas pusdienlaikā: uz četrām skatuvēm uzstāsies virkne starptautisku mākslinieku. Tuvojoties festivālam, tiks izziņoti pārējo dalībnieku vārdi, kā arī koncerta, diskusijas un festivāla dienas norises vietas.