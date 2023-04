Izziņo festivāla 'foRest' papildināto programmu

Jau otro gadu pēc kārtas Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā notiks pērn Latvijas Kultūras koledžas jauniešu iedibinātais festivāls "foRest"– brīvā dabā, mūzikas un kultūras pavadījumā. Mēnesi pirms pasākuma organizatori izziņojuši papildināto festivāla programmu.

Jau vēstīts, ka šogad festivāls "foRest" notiks 26. un 27. maijā.

Līdz šim izziņotā programma papildināta ar duetu no Igaunijas "Talbot", sintpopa grupu "Kasetes", kā arī ar eksperimentālās mūzikas trio "Grab", kas festivālā prezentēs savu jaunāko albumu "Svars". Tāpat festivālā uzstāsies Aleksandrs Barons, "Stabs", "Alum Alu", "Kūsbārdis", ar īpašu programmu pasākumā piedalīsies instrumentālās trokšņu mūzikas duets "NYOS" no Somijas, "Grupa Jānis", dziesminiece Helēna Kozlova, starptautiski plašāk zināmie elektro-panki "Oil & Gas".

Šogad festivāls koncentrējas uz nospiedumiem - gan tiem, kurus atstājam ar emocijām un darbiem, gan neapturamajiem, apkārtējās dabas procesiem, portālam "Delfi" stāsta viens no rīkotājiem – Jānis Jansons.

"foRest" apmeklētājus sagaidīs dažādāko nospiedumu savienošanās vienā laikā un telpā – pieturoties pie DIY (dari pats) tradīcijas un formāta – ar latviešu un ārzemju māksliniekiem, performancēm, meistarklasēm, aktivitātēm un jautrām sarunām.

"Ja pirmo festivālu veltījām brīvībai, izrauties brīvībā un svaigā gaisā, jo īpaši pēc smagnējā pandēmijas perioda, tad šogad tie ir nospiedumi. Fiziski, mentāli, domājami, emocionāli, kustināmi un nemaz. Muzikāli, mākslinieciski, skaisti. Kādus nospiedumus atstājam paši, kādus pētam no senatnes. It kā nieks, bet ar dziļāku jēgu un vērtību ko apdomāt", min viena no pasākuma rīkotājām Laura Bišofa.

Kā ziņots iepriekš, festivālā uzstāsies grupa "Bēdu brāļi", Keitija Bārbale, grupa "ŠŅK", eksperimentālā roka grupa "DZ" un progresīvā roka pārstāvji "Aston Kais" no Liepājas.

Festivāla laikā notiks arī dažādas meistarklases, piemēram, "Homo Erectus" – apakšveļas apģērbu radīšana, mūsdienu modes tendences - ielāpu darbnīca, ģipša suvenīru nospiedumu veidošana, "Gamechanger Audio" mūzikas efektu pedāļu izzināšana un uzņēmējdarbības pamatu lekcija, filsosofijas pamati un sākotnes izpratne ar žurnāla "Tvērums" kolektīvu, shibari meistarklase, mikrotonalitātes instrumenti, ķermeņa atbrīvošanās un svilpaunieku darināšana.

Noteikti pieminēšanas vērta būs arī teritorijā esošā mākslas instalāciju klātbūtne, aizgājušā gada festivāla iecienītākā ekspozīcija ar zaļumballes vannu daudziem apmeklētājiem noteikti būs palikusi atmiņā ļoti labi, norāda organizatori.

Festivāls aizsākās kā LKA Latvijas Kultūras koledžas studentu, absolventu un radošo apvienību "Helihopter", "Vārnu Laiks" un radio "Naba" kopējais notikums, par kuru atzinīgus vārdus teikuši gan vietējie apmeklētāji un mūziķi, gan apmeklētāji no Lietuvas un Igaunijas.