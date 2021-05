Izziņo festivāla 'LNSO vasarnīca 2021' koncertus Latgales vēstniecībā 'Gors'

Latgales vēstniecībā "Gors" šovasar, no 20. līdz 22. augustam notiks ikgadējais Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) rīkotais festivāls "LNSO vasarnīca".

Kā "Delfi" informē organizatori, festivāla īpašie viesi būs maestro Raimonds Pauls, dziedātājs Intars Busulis, ģitārists Matīss Čudars, pianists Luks Geņušs, Latvijas Radio bigbends un džeza apvienība "Dream Teller".

Programmā skanēs ne tikai klasiskās mūzikas skaņdarbi, bet arī džeza hiti un Holivudas zelta laikmeta melodijas. Pie diriģenta pults festivālā stāsies Andris Poga, Guntis Kuzma un Jānis Stafeckis. Tradicionāli festivālā plānotas arī meistarklases mūzikas skolu audzēkņiem, un būs sagatavota īpaša programma bērniem.

"LNSO vasarnīca" ir LNSO vasaras festivāls ar klasiskām un neakadēmiskām programmām. Festivāla ideja – doties prom no galvaspilsētas tuvāk citu Latvijas koncertzāļu klausītājiem. Festivāls iepriekš skatītājus priecējis gan Cēsīs, gan Ventspilī, bet septītajā norises gadā tas atgriežas Rēzeknē, kur festivāls iepriekš norisinājies divreiz.

"Esam priecīgi, ka varam atgriezties Rēzeknē un mums pievienosies tādi lieliski mūziķi kā Raimonds Pauls, Intars Busulis, Matīss Čudars, Luks Geņušs un Latvijas Radio bigbends. Kā jebkurš no mums, arī LNSO cer, ka pavisam drīz mūsu ikdiena, tajā skaitā kultūras dzīve, varēs atgriezties ierastākās sliedēs. Tādēļ esam uzsākuši biļešu rezervāciju "LNSO vasarnīca" koncertu klātienes apmeklējumam cerībā, ka ar skatītājiem varēsim tikties koncertzāles telpās. Ja tomēr šādas iespējas nebūs, atkarībā no situācijas koncerti norisināsies ārtelpās pie koncertzāles "Gors"," stāsta LNSO direktore Indra Lūkina.

Festivāla atklāšanas koncerts notiks 20. augustā pulksten 19 Latgales vēstniecības "Gors" Lielajā zālē, kurā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi kopā ar LNSO mūziķiem diriģenta Jāņa Stafecka un režisores Unas Rozenbaumas vadībā rādīs Ineses Zanderes un Andra Vecumnieka jauniestudējumu "Pasaka par mūzikas instrumentiem". Koncerts veidots, turpinot festivāla tradīciju dienu pirms festivāla sākuma rīkot meistarklases. Šoreiz tās paredzētas Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņiem, tās vadīs LNSO mūziķi, grupu koncertmeistari un komponists Andris Vecumnieks. Šo meistarklašu rezultātu varēs baudīt atklāšanas koncertā.

Savukārt pulksten 21 brīvdabā klausītājus turpinās priecēt džeza kvinteta "Dream Teller" koncerts "Sapņi, mīlestība un miers". Kvinteta ierosinātāji ir dziedātāja Kristīne Liede un pianists, komponists Edgars Cīrulis, un viņi aicinājuši uz sadarbību draugus un domubiedrus – ģitāristu Svenu Vilsonu, basģitāristu Jāni Rubiku un sitaminstrumentālistu Rūdolfu Dankfeldu. Kvintets piedāvās klausītājiem iepriekš nedzirdētu programmu.

21. augustā pulksten 16 koncertā "LNSO un Čaikovskis" Latgales vēstniecības "Gors" Lielajā zālē LNSO sadarbībā ar Lietuvas Valsts simfoniskā orķestra un Igaunijas Valsts simfoniskā orķestra mūziķiem diriģenta Andra Pogas vadībā atskaņos Pētera Čaikovska fantāzijuvertīru "Romeo un Džuljeta". Izskanēs arī Čaikovska Pirmais klavierkoncerts ar pasaulē pieprasītā pianista Luka Geņuša solo.

Vakara noslēgumā pulksten 19 koncertā "LNSO un Raimonds Pauls" skanēs Raimonda Paula miniatūru cikls "Naktstauriņi", ko orķestrim pārlicis Jēkabs Jančevskis, kā arī Holivudas zelta laikmeta melodijas. Pie klavierēm maestro Raimonds Pauls un pie diriģenta pults – Andris Poga.

Festivāla noslēdzošajā dienā – 22. augustā pulksten 12 – Latgales vēstniecības "Gors" telpās notiks skaņu iepazīšanas darbnīca-performance "Skaņu māja".

Savukārt pulksten 17 Latgales vēstniecības "Gors" Lielajā zālē diriģenta Gunta Kuzmas vadībā varēs baudīt LNSO, Latvijas Radio bigbenda un Intara Busuļa koncertu "LNSO un Latvijas Radio bigbends. Simfodžezs". Šajā programmā tiks atskaņota simfodžeza milža Djūka Elingtona izvērstā kompozīcija "Black, Brown and Beige", džeza hiti "Fly Me to the Moon" un "I am Fool to Want You", kā arī Kārļa Lāča dziesmas "Brīvdiena", "Dejo vientulību", "Viss ir iespējams" un "Miglas rīts" solista Intara Busuļa izpildījumā. Sevišķu intrigu raisa ģitārista un komponista Matīsa Čudara īpaši festivālam radīts neakadēmisks jaundarbs.

Kā ierasts, festivālā būs arī pasākums bērniem un jauniešiem. 21. augustā pulksten 14 Mazajā zālē pusaudži ar ģimenēm ir aicināti uz Elmāra Seņkova izrādi "Otello". Tā ir viena no cikla "Mazais Šekspīra komplekts" objektu teātra izrādēm, kurā trīs aktieri ļaus ielūkoties Šekspīra stāstā caur objektiem un mūziku. Izrādē piedalās aktieri Elizabete Skrastiņa, Matīss Budovskis un Agris Krapivņickis, kā arī LNSO mūziķi. Izrādi veido teātra apvienība "Esarte" sadarbībā ar LNSO.

"Priecājamies, ka jau trešo reizi Rēzeknē varam uzņemt festivālu "LNSO vasarnīca". Šo tikšanos gaidām it īpaši, jo gan "Gors", gan arī mūzikas mīļotāji ir noilgojušies pēc īstiem koncertiem. Zīmīgi, ka pēdējais LNSO koncerts "Gorā" bija arī viens no pēdējiem klātienes koncertiem Latvijā pagājušajā gadā. Starptautiskajā ērģeļmūzikas festivālā "Organismi" kopā ar maestro Raimondu Paulu un ērģelnieci Ivetu Apkalnu divos koncertos tika pulcēti gandrīz 1000 cilvēki. Šī koncerta emocijas mūs pavada visu šo laiku un liek vēl jo vairāk gaidīt festivālu "Vasarnīca"," saka Latgales vēstniecības "Gors" vadītāja Diāna Zirniņa.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, patlaban tiek piedāvāta festivāla biļešu rezervācija. Biļetes iespējams rezervēt, sazinoties ar Lielās ģildes vai Latgales vēstniecības "Gors" kasi, norādot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un/vai e-pasta adresi, izvēlēto koncertu vai komplektu, kā arī vēlamo cenu kategoriju. Biļešu iegāde būs iespējama pēc drīzumā pieejamās informācijas par klātienes pasākumu norisi vasarā.

Rezervācijai pieejamas ne tikai biļetes uz individuāliem koncertiem, bet arī vairāku koncertu biļešu komplekti.