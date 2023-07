Izziņo festivāla 'Skaņu mežs' pirmos māksliniekus

Šoruden, no 6. līdz 8. oktobrim kultūras pasākumu vietā "Hanzas perons", notiks eksperimentālās mūzikas festivāls "Skaņu mežs", ko britu medijs "The Wire" pērn nodēvējis par lielāko avangarda mūzikas festivālu Baltijā. Festivāla rīkotāji izziņo pirmos ši gada festivāla māksliniekus.

Gaidāms, ka Rīgā viesosies kolāžmūzikas un audiovizuālo priekšnesumu kolektīvs "Negativland", japāņu vokāliste Phew un avangarda dziesminieks Daniels Blumbergs. Savukārt, 30. septembrī gaidāms festivāla atklāšanas pasākums, kura ietvaros notiks "graima" izdevniecības "South London Space Agency" prezentācija.

"Skaņu meža" atklāšanas pasākums noritēs 30. septembrī mākslas centrā "Noass", AB dambī 2. Tajā cita starpā notiks britu "graima" un basu mūzikas izdevniecības "South London Space Agency" prezentācija. Leiblu dibinājis dīdžejs un producents GRANDMIXXER, un priekšnesumā piedalīsies reperi Duppy un Mez, kā arī brazīļu vokāliste Semiseria un operdziedātāja Alija Alsultani (Alya Al-Sultani), kas jau iepriekš viesojusies festivālā.



Sadarbībā ar "Skaņu meža" līdzdibināto un līdzkoordinēto novatoriskās mūzikas platformu "Shape+", ko atbalsta Eiropas Savienība, šajā vakarā audiovizuālu priekšnesumu sniegs izraēliešu-vācu komponistes un elektroniskās mūziķes Maijas Šēnfeldes (Maya Shenfeld) un portugāļu kino mākslinieka Pedro Maijas (Pedro Maia) duets. Šēnfeldes debijas albumu "In Free Fall" pērn laidusi klajā ievērojamā izdevniecība "Thrill Jockey".

Medijs "The Guardian" šo ierakstu komentē šādi: "Liela daļa "dūkoņā" balstīta minimālisma var šķist visai harmoniski neizteiksmīga, taču Šēnfeldes kompozīcijas ir pilnas ar notikumiem. [..] Šēnfelde ir rakstījusi par savstarpēji konkurējošajām Izraēlas pilsētām Jeruzaelmi un Telavivu - seno, traģisko un svēto pilsētu un atmosfērisko piejūras ballīšu pilsētu - uzsverot, ka personīgi jūt lielāku tuvību pirmajai no divām. Jeruzalemes askētiskais gars ir savdabīgā veidā jūtams šajā ierakstā - šī ir mūzika, kas lieto 21. gs. tehnoloģijas, lai rosinātu asociācijas ar liturģiskiem dziedājumiem un seniem tempļiem." Šēnfelde par albuma pamatinstrumentiem izvēlējusies analogo elektroniku, pūšaminstrumentus un balsis.

Pedro Maija dzīvajos priekšnesumos veic manipulācijas ar 16mm un 8mm kinolentēm, strādājot krustcelēs starp analogo, digitālo un "dzīvo" kino.

Kā vēsta "Skaņu meža" rīkotāji, 6. oktobra koncertvakarā "Hanzas peronā" uz festivāla skatuves kāps Nīderlandiešu mūziķa M.C. De Jong ekstrēmā metāla un trokšņu mūzikas projekts "Gnaw Their Tongues", ko medijs "The Quietus" raksturo šādi: "Šajā mūzikā nepatika pret gluži visu, kas eksistē, sasniedz mizantropijas kalngalu." Medijs "Distorted Sound" savukārt uzsver, ka "Gnaw Their Tongues" mūziku nevis "klausās", bet "izcieš", piebilstot, ka Dejongs jau ilgu laiku ir nozīmīga figūra Nīderlandes ekstrēmā metāla scēnā.

Par īpašu notikumu 7. oktobra koncertvakarā var uzskatīt amerikāņu kolāžmūzikas un audiovizuālās mākslas kolektīva "Negativland" uzstāšanos kopā ar "reālā laika kino" mākslinieci, "MacDowell" un "Creative Capital" grantu laureāti Sue-C. Medijs NPR (National Public Radio) 1970. gadu beigās dibināto apvienību raksturo sekojoši: ""Negativland" ir lepni kultūras sabotētāji, kas izklaidējas, radot nepatikšanas."

Eksperimentālās mūzikas vadošais žurnāls The Wire savukārt gaidāmo priekšnesumu rezumē šādi: "Šajā īpaši tematiski aktuālajā priekšnesumā "Negativland" un Sue-C pasludina, ka īstenojusies tehnoloģiska distopija, ko var lūkot kā vienlīdz ļaundabīgu un dumju. [..] Pasaule pakāpeniski slīd pretim sabrukumam." "Negativland" ir audio kolāžu projekts, kura dalībnieki cītīgi patērē masu medijus, tos sekojoši pārstrādājot, pārkontekstualizējot un uzsverot to absurditāti. "Negativland" savulaik tika iesūdzēti tiesā par albumu "U2", kurā tika drosmīgi graizīta minētās grupas mūzika un bezkaunīgi ekspluatēta tās vizuālā atribūtika.



Šajā pašā vakarā uzstāsies arī britu avangarda dziesminieks Daniels Blumbergs (Daniel Blumberg), kura mūziku izdod rokmūzikas leibls "Mute Records", kura paspārnē nākuši klajā Nika Keiva (Nick Cave), "Goldfrapp" un "Depeche Mode" ieraksti.

Blumbergs pirms vairākiem gadiem atrada veidu, kā iedzīvināt savas dziesmas, pateicoties ilgstošai sadarbībai ar Londonas eksperimentālās mūzikas koncerttelpu "Cafe OTO" un tajā sastopamajiem mūziķiem. Viņa jaunākais ieraksts ir šogad publicētais GUT, ko medijs "Louder Than War" nodēvējis par "sevišķu sniegumu",savukārt medijs "Loud and Quiet" - par "īpaši iedvesmotu darbu", novērtējot to ar 9 ballēm no 10. Pats Blumbergs medijam "Dazed Digital" skaidrojis, ka vēlējies radīt "ekstrēmu ierakstu", un medijs to raksturo kā trāpīgu slimības un fiziska noguruma atainojumu - to iedvesmojusi gastroenteroloģiska slimība, kas pēdējo gadu laikā vajājusi mūziķi. Blumbergs ir ierakstījis mūziku arī drīzumā gaidāmajai režisora Breidija Korbeta (Brady Corbett) filmai "The Brutalist", savukārt par savu skaņu celiņu filmai "The World to Come" viņš saņēmis "Ivor Novello" balvu.



Festivālā uzstāsies arī japāņu elektroniskās mūzikas improvizētāja, eksperimentālā vokāliste un post-panka veterāne Hitomi Moritami (Hitomi Moritami) jeb Phew. Moritami dzīvo Kavasaki, un ir iegājusi Japānas rokmūzikas vēsturē kā grupas "Aunt Sally" vokāliste, kas savu pirmo solo singlu ierakstīja sadarbībā ar Rjuiči Sakamoto (Ryuichi Sakamoto), savukārt viņas 1992. gada albums "Our Likeness", ko šogad pārizdeva jau minētais leibls "Mute Records", tika ierakstīts krautroka producenta Konija Planka (Conny Plank) studijā sadarbībā ar Džekiju Lībezaitu (Jaki Liebezeit) no grupas "CAN", kā arī ansambļa "Einstürzende Neubauten" dalībniekiem. Medijs "Pitchfork" to novērtējis ar 8.3, piešķirot tam savu "Best New Reissue" birku. Līdz pat šaibaltdienai Phew ir turpinājusi ierakstīt mainīgas un žanriski neparedzamas, lielāktoies spontāni radītas mūzikas ierakstus.

Medijs "The Quietus" Phew skaļo uzstāšanos festivāla "Unsound 2022". gada izlaidumā atceras šādi: "Publika viņu uzņēma, klīstot pa zāli bez ovācijām, taču ap koncerta beigām tā klaigāja pie skatuves un kāds klausītājs, muti iepletis, izdvesa: "Ak, Dievs!""

Biļetes uz festivālu "Skaņu mežs" ir nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs. Biļete ir derīga trīs festivāla pasākumu apmeklējumam – 30. septembrī mākslas centrā "Noass" un 6.-7.oktobrī "Hanzas peronā". Pārējo festivāla pasākumu apmeklējums ir bez maksas.