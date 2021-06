Izziņo festivālu 'Sansusi' un to iesildošos koncertus Rīgā un Cēsīs

Laikmetīgās kamermūzikas festivāls "Sansusī" Aknīstē šogad notiks no 13. līdz 15. augustam, bet līdz tam gaidāmi vairāki festivālu iesildošie koncerti Rīgā un Cēsīs.

Šā gada 3. jūlijā Krūmiņsalā – salā Daugavā netālu no Dienvidu tilta - notiks pirmais "Sansusī" koncerts. Krūmiņsalā viesosies klavierkvartets "Quadra" ar vijolnieku Konstantīnu Paturski, laikmetīgie dejotāji no Lietuvas, "kausies" ērģelnieki, bet izskaņā gaidāms pārsteigums. Nevis 20 minūšu diskotēka, bet gan 20 minūšu zaļumballe ar popūriju no "Brāļi miltus pūtēji" repertuāra, raksta organizatori.

Jūlija vidū "Sansusī" cienītājiem būs iespēja atgriezties pie jau iemīļotajām un dažkārt dungotajām dziesmām no Andra Dzenīša cikla "Vīriešu dziesmas". Koncerts notiks 13. jūlijā Reformātu baznīcas ierakstu studijā. Koncerts tiks ierakstīts divos piegājienos "no vāka līdz vākam" – gan pulksten 19, gan pulksten 20.30. Uz katru no ieraksta sesijām varēs ierasties 40 klausītāji, kā raksta organizatori - "dzīvelīgās atmosfēras, acu kontakta un labas auras veidotāji".

"Drīkstēs smiet, spurgt un sajūsmā dauzīt kājas, kā arī šī būs iespēja redzēt un piedalīties ieraksta sesijā, esot lācītim vēderā," raksta "Sansusī" rīkotāji.

Ierakstā piedalīsies "Vīriešu dziesmu" pirmatskaņotāji – baritons Armands Siliņš, pie klavierēm Aldis Liepiņš.

Trešais iesildošais koncerts gaidāms Cēsīs, Ruckas mākslas rezidenču centrā, 31. jūlijā. Koncerts, izrāde, 20 minūšu diskotēka un noslēgumā – operdziedātāju "kautiņš – revanšs", kurā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas solisti – baritoni Rihards Mačanovskis un Armands Siliņš.

Kulminācija būs astotais laikmetīgās kamermūzikas festivāls "Sansusī", kas šogad norisināsies no 13. līdz 15. augustam Aknīstē.

"Šobrīd pandēmijas ierobežošanas aktivitātes ļauj cerēt, ka festivāls, kā ierasts, notiks gan klātienē, gan, ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, kad pirmo reizi tika izmēģināta digitālā skatīšanās, arī attālināti jeb digitāli. Kā ierasts, būs arī festivāla būvēšanas periods no 9. augusta," raksta rīkotāji.

Sīkāka informācija par koncertiem, festivālu un biļešu iegādi – sansusi.lv