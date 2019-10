Izziņo jaunās mūzikas festivāla 'Arēna' programmu

No 19. oktobra līdz 2. novembrim jau 19. reizi notiks festivāls "Arēna". Šī gada festivāla uzmanības lokā būs krāsaina kamermūzika – netradicionāli sastāvi, dažādi skaņrades avoti un improvizācija, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Plašāk nekā iepriekšējos gadus "Arēnā" būs pārstāvēti ievērojami ārvalstu muzikālie kolektīvi no Vācijas, Austrijas un Polijas, sniedzot festivālam arvien plašāku starptautisko skanējumu.

20. oktobrī, pulksten 17.00 Rīgas Reformātu baznīcā tiksimies ar vienu no atzītākajiem laikmetīgās mūzikas interpretiem "Ensemble Mosaik" no Vācijas, kas regulāri sadarbojas ar ievērojamākajiem mūsdienu komponistiem. Kopš ansambļa dibināšanas 1997. gadā "Ensemble Mosaik" kļuvis par nozīmīgu spēlētāju laikmetīgās mūzikas atskaņotāju vidū, katru gadu veidojot mūsdienu komponistu portretus. Grupa apliecinājusi sevi kā daudzveidīgu apvienību, kas papildu izcilajām instrumentālajām prasmēm izceļas ar radošu individualitāti un nebeidzamu prieku eksperimentēt. Nozīmīga vieta ansambļa darbā ir vizuālajai mākslai un teātrim. Koncertā Rīgā dzirdēsim aizraujošus zviedru, irāņu, itāļu, vācu un igauņu komponistu darbus no "Ensemble Mosaik" jaunākā repertuāra.

Programmā: Lizas Štreihas (Lisa Streich), Ezana Katibi (Ehsan Khatibi), Enno Popes (Enno Poppe), Klāras Janotas (Clara Iannotta), Elisas Vesikas (Elis Vesik) darbi.

Piedalās Betina Junge (Bettina Junge, flauta), Kristians Fogels (Christian Vogel, klarnete), Ernsts Zurbergs (Ernst Surberg, klavieres) Čatšaturs Kanajans (Chatschatur Kanajan, vijole) un Matiss Mairs (Mathis Mayr, čells).

29. oktobra koncerts Rīgas Reformātu baznīcā pulksten 19.00 būs īpašs notikums šī gada festivālā – ievērojamais austriešu kameransamblis "Airborne Extended" pirmatskaņos divu latviešu komponistu – Santas Bušs un Oskara Herliņa – jaundarbus.

Ansambļa "Airborne Extended" instrumentu arsenālā ir arfa, klavesīns, desmit blokflautas un četras flautas, kuru smalkais salikums rada ēterisku skaņas kvalitāti. Tas ir lielisks sākumpunkts jūtīgai un niansētai jaunu tonālo kombināciju meklēšanai – prom no tradicionālā priekšstata par šo instrumentu piederību senajai mūzikai, apliecinot, ka tie lieliski iederas arī laikmetīgās mūzikas interpretēšanā. To apliecina arī šī koncerta repertuārs, kurā ietverti itāļu, īru, turku un čīliešu mūsdienu komponistu skaņdarbi, kā arī divu latviešu skaņražu jaundarbu pasaules pirmatskaņojumi.

Programmā Santas Bušs un Oskara Herliņa jaundarbu pasaules pirmatskaņojums, Aleksandera Kaizera (Alexander Kaiser), Hannesa Keršbaumera (Hannes Kerschbaumer), Annas Klēres (Ann Cleare), Robertas Laco Valencuelas (Roberta Lazo Valenzuela) un Mehmeta Ali Uzunselvi (Mehmet Ali Uzunselvi) kompozīcijas.

Piedalās Sonja Leipolde (Sonja Leipold, klavesīns), Karolīne Mairhofere (Caroline Mayrhofer, blokflauta), Elena Gabrielli (Elena Gabbrielli, flauta), Jūlija Reta (Julia Reth, arfa).

Trešie, bet ne mazāk nozīmīgie šī gada festivāla "Arēna" ārvalstu viesi būs jaunās mūzikas ansamblis "Kwartludium" no Polijas. 2. novembrī, pulksten 17.00 Rīgas Reformātu baznīcā viņi uzstāsies ar programmu "Image in Sound", kurā ansamblis pirmatskaņos piecus jaundarbus – tostarp latviešu komponista Edgara Rubeņa kompozīciju, kura pieskaras skaņas reālajai būtībai, kā arī ilūzijai un daudzdimensionalitātei, kas rodas, izmantojot elektroniku un akustisko instrumentu skaņas pastiprinājumu.

Ansamblis "Kwartludium", kura sastāvā spēlē Varšavas, Budgoščas un Gdaņskas mūzikas akadēmiju absolventi, savā darbībā koncentrējas uz jaunu, talantīgu komponistu popularizēšanu visā pasaulē. "Kwartludium" programmas ir stilistiski daudzveidīgas un tās veido skaņdarbi, ko radījuši muzikāli neatkarīgi, drosmīgi komponisti ar oriģinālu skaņu valodu.

Koncerta "Image in Sound" programmā: Edgara Rubeņa jaundarba pirmatskaņojums, Vojceha Blažejčika (Wojciech Błażejczyk), Kšistofa Voleka (Krzysztof Wołek), Pjotra Pešata (Piotr Peszat), Tadeuša Vielecka (Tadeusz Wielecki) kompozīcijas.

Piedalās ansamblis "Kwartludium" (Polija): Dagna Sadkovska (Dagna Sadkowska, vijole), Mihals Gurņskis (Michał Górczyński, klarnete), Pāvels Novickis (Paweł Nowicki, perkusijas) un Pjotrs Novickis (Piotr Nowicki, klavieres).

"Arēna" ir laikmetīgās mūzikas festivāls, kas kopš 2002. gada ik rudeni Latvijas koncertzālēs pulcē jaunās mūzikas komponistus, atskaņotājmāksliniekus un klausītājus no daudzām pasaules valstīm. Festivāla moto "Saklausi nākotni!" ietver sevī galveno festivāla ideju un mērķi – rādīt mūsdienu mūzikas dažādību visā tās krāšņumā, veicinot jaunas mūzikas tapšanu, atskaņošanu un dokumentēšanu.