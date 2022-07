Izziņo 'Lielā dzintara' koncertsērijas 'Personīgi' rudens sezonu

Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" pārstāvji izziņo koncertsērijas "Personīgi" rudens sezonas notikumus, kas no 2022. gada septembra līdz decembrim piedāvās iepazīt dažādu mūzikas žanru skanējumu personīgākā veidā. Četrās svētdienu pēcpusdienās klausītājiem būs iespēja izzināt teātra mūziku, amerikāņu klaviermūziku, armēņu duduka skaņas, kā arī ļauties klasikai un jaunradei.

"Rudens sezonā koncertsērijā "Personīgi" turpināsim piedāvāt iespējas rast tuvāku saikni ar dažādiem mūzikas žanriem un to izpildītājiem un radītājiem mazajās koncertformās. Pirmo reizi koncertsērijas ietvaros pievērsīsimies viena konkrēta autora mūzikai. Sezonas atklāšanas koncertā piedāvāsim iepazīt Artura Maskata dzīves pilno teātra mūziku, kuru klausītājiem īpašā Dmitrija Petrenko režijā izpildīs dziedošu aktieru ansamblis. Pasaules plašo mūzikas telpu sajutīsim daudzšķautņainās Kalifornijas iedvesmotu amerikāņu dižgaru klaviermūzikas vakarā kopā ar pianistu Juri Žvikovu," jauno sezonu iezīmē Liepājas koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

"Savukārt armēņu mūzikas tradīcijas iepazīsim duduka spēles virtuoza Arsena Petrosjana un viņa vārdā nosauktā kvarteta programmā, kas tika pārcelta no pavasara sezonas. Gadu noslēgsim ar iemīļoto Vīnes klasiku un iedvesmojošu baltiešu jaunradi, kuru kopīgā programmā savienojusi soprāns Gunta Gelgote ar domubiedriem," turpina koncertzāles vadītāja.

Sezonas atklāšanas koncertā svētdien, 25. septembrī pulksten 15 klausītājus priecēs viena no spilgtākā mūsdienu latviešu komponista Artura Maskata teātra mūzika, kuru viennozīmīgi var uzskatīt par komponista radošās dzīves degpunktu, norāda rīkotāji.

Jaunajā koncertprogrammā komponists izvēlējies atskaņot savus darbus kopā ar sev iemīļotiem Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieriem Maksimu Buselu un Jūliju Berngardti un Liepājas teātra balsi Everitu Pjatu-Gertneri. Koncertu veido Liepājas teātra galvenais režisors Dmitrijs Petrenko. Programmā skanēs dažādu teātra izrāžu daiļrade, to skaitā Maskata kompozīcijas teātrim ar mīlestības piepildītu Raiņa un Aspazijas dzeju no izrādes "Mīlas svētība" un teātra jaundarbs.

Koncertsērijas turpinājumā – svētdien, 16. oktobrī pulksten 15 sadarbībā ar Rudens kamermūzikas festivālu viens no labākajiem amerikāņu mūzikas ekspertiem Latvijā, pianists Juris Žvikovs aicinās iepazīt 20. gadsimta amerikāņu komponistu daiļradi. Koncertprogrammā "Made in California" pianists savā interpretācijā atskaņos mūziku, ko iedvesmojusi Kalifornija. Šis zemes nostūris atvēris durvis uz jaunu pasauli klaviermūzikas žanrā ar tādiem izciliem komponistiem – mūzikas žanru revolucionāriem kā Džons Keidžs, Džons Adamss, Lū Harisons u.c.

Savukārt svētdien, 20. novembrī pulksten 15 sērijā uzstāsies viesis no Armēnijas – talantīgais instrumentālists Arsens Petrosjans (Arsen Petrosyan), kurš ir viens no savas paaudzes nozīmīgākajiem armēņu duduka popularizētājiem pasaulē. Liepājā Arsens viesosies kopā ar savā vārdā nosaukto kvartetu, lai kopā izpildītu armēņu tradicionālo un garīgo mūziku, kā arī nozīmīgāko armēņu komponistu radītos skaņdarbus. Šis koncerts uz rudens sezonu tika pārcelts no koncertsērijas pavasara sezonas, tādēļ iepriekš iegādātās biļetes ir derīgas šī koncerta apmeklējumam.

Īpašs notikums gaidāms sērijas noslēgumā – svētdien, 11. decembrī, pulksten 15, kad izcilā kamermūziķe, smalkās soprāna balss īpašniece Gunta Gelgote kopā ar saviem domubiedriem – flautistu Giedrjusu Gelgotu (Giedrius Gelgotas), čellistu Ēriku Kiršfeldu un pianisti Hertu Hansenu – klausītājiem piedāvās unikālu Vīnes klasikas un Baltijas jaunrades vienojošu programmu. Mūziķi dažādos sastāvos izpildīs Jozefa Haidna un Ludviga van Bēthovena instrumentālo mūziku un reti dzirdētās dziesmas balsij ar klavierēm, kas mīsies ar latviešu komponistes Santas Bušs un lietuviešu komponista Andrjusa Šurisa (Andrius Šiurys) jaundarbu pirmatskaņojumiem.

Kā iepriekš "Lielā dzintara" koncertsērijai "Personīgi" – visiem apmeklētājiem pēc koncerta otrā stāva galerijā būs iespēja tikties ar mūziķiem neformālā gaisotnē, lai aprunātos par mūziķu radošo ceļu, iedvesmas avotiem un izaicinājumiem.

Biļetes uz koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" tīkla kasēs visā Latvijā.