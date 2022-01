Izziņo Margaritas Vilcānes jubilejas koncertu un skatuves tērpu izstādi

Lielajā ģildē otrdien, 25. janvārī, pulksten 19, godinot estrādes mākslinieci Margaritu Vilcāni, notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) rīkots koncerts "Margarita. Melodija. Mode".

Koncertā piedalīsies LNSO, Maestro Raimonds Pauls, dziedātāji Intars Busulis, Normunds Rutulis, Daumants Kalniņš un daudzi citi.

Kā "Delfi" informē organizatori, turpat, Lielajā ģildē, no 29. janvāra līdz 26. februārim būs iespēja apskatīt multimediālo Margaritas Vilcānes skatuves tērpu izstādi, iezīmējot modes unikālo vietu estrādes jomā 20. gadsimta otrajā pusē. Tērpu māksliniece – Ārija Punenova.

Izcilās dziedātājas jubilejas koncertā klausītājus priecēs Zigfrīds Muktupāvels, Normunds Rutulis, Intars Busulis, Daumants Kalniņš, grupa "Carnival Youth", koris "Anima", instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā un arī pati jubilāre. Līdzās Margaritai Vilcānei uzstāsies arī īpašie viesi – modes māksliniece Asnāte Smeltere un Maestro Raimonds Pauls. Koncerts iecerēts kā jubilāres un citu mākslinieku saruna, kurā savīsies tādas populāras dziesmas kā "Par pēdējo lapu", "Paliec un neaizej", "Baltā saule" un citas.

Margarita Vilcāne ir viena no Latvijas populārākajām estrādes māksliniecēm. Viņas koncertdarbība ir cieši saistīta ar Lielās ģildes namu (kādreizējo Valsts filharmoniju), kā arī ar Ulda Stabulnieka vokāli instrumentālo ansambli "Tip Top" un Rīgas Estrādes orķestri (REO).

Margarita Vilcāne koncertējusi gan kā solomāksliniece, gan duetā ar ilggadējo skatuves partneri Ojāru Grīnbergu. Vilcāne ir sava laika skatuves ikona. Cilvēku atzinību Latvijā un ārpus tās viņa iemantojusi gan izcilo vokālo dotību, gan krāšņo skatuves tērpu dēļ.

No 60. gadu beigām Ārija Punenova, dziedātājas sirdsdraudzene un Rīgas Modeļu nama māksliniece un modele, bija atbildīga par katru modelēto un izgatavoto Margaritas tērpu. Abas mākslinieces satikās 1967. gadā Monreālā EXPO izstādes laikā, kur Margarita uzstājās kā dziedātāja, bet Ārija – kā modele.

Multimediālajā Margaritas Vilcānes koncerttērpu izstādē likti divdesmit četri skatuves tērpi, ar kuru palīdzību tiks atklāts dialogs starp dziedātāju un Āriju Punenovu un kalpos kā liecība par modes vietu unikālajā estrādes žanrā. Izstādē varēs skatīt tērpus no dažādiem periodiem un katrs no tiem ir veltīts atsevišķai koncertprogrammai vai pat konkrētai dziesmai. Tērpi ir abu mākslinieču kopdarbs. Tāpat izstādē būs apskatāmas tērpu anotācijas, kurās apkopoti Margaritas Vilcānes un Latvijas Mākslas akadēmijas modes mākslas studentu komentāri par tērpu stilistisko aspektu un padomju laikam nepieciešamo radošo attapību to izveidei. Izstādes veidotāji – Latvijas Mākslas akadēmijas Vides mākslas, Modes mākslas, Grafikas un iepakojuma specialitāšu studenti un mācību spēki. Idejas autores – Barbara Ābele un Sintija Šustiņa.

Izstādes telpas iekārtojums veidots ievērtējot 20. gadsimta otrās puses popkultūrai raksturīgos estētiskos principus, atklājot konkrētam laikam raksturīgos izteiksmes līdzekļus un tehnoloģiskās iespējas, izmantojot tolaik populārās krāsas un gaismas valodu.

Atgādinām, ka apaļu jubileju Margarita Vilcāne svinēja 2020. gadā.

Biļetes uz koncertu "Margarita. Melodija. Mode" iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs. Biļetes uz Margaritas Vilcānes skatuves tērpu izstādi var iegādāties šeit.