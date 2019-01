Izziņo mūzikas festivālu 'Ziemas Piena svētki'

Fon Stricka villā 14. un 15. februārī notiks jauns, maza formāta mūzikas festivāls "Ziemas Piena svētki", portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Līdzšinējie "Piena svētku" pasākumi – festivāls vasarā, koncerti Fon Stricka villas pagalmā un Jaunā gada sagaidīšanas svinības – iedibinājuši savas tradīcijas, šie svētki tiek solīti klusāki un koncentrētāki, kā "mazs ugunskurs meža vidū".

"Ziemas Piena svētkus" 14. februārī atklās Ainars Mielavs, koncertā piedaloties Matīsam Čudaram, Jānim Ruņģim, Reinim Ozoliņam un Jānim Jaunalksnim. Pasākumā skanēs jaunas kompozīcijas un zināmi Mielava darbi jaunās aranžijās.

Svētku otrajā dienā, 15. februārī, gaidāma garāka programma, kurā uzstāsies jaunie latviešu mūziķi ar atšķirīgiem priekšnesumiem, bet tajā pašā laikā vienojošu dvēselisku liriskumu: koncepts "Jāņa Runģa klātbūtne", kas saņēmis alternatīvās mūzikas nomināciju Latvijas mūzikas ieraksu gada balvai "Zelta mikrofons" un spēlē daudzpusīgu mūziku no džeza improvizācijas līdz psihedēliskam rokam; multimākslinieces Elīzas Legzdiņas projekts "Legzdina and the Moonlight", kas maigā, kaislīgā manierē atskaņo dzeju savienojumā ar džeza, hiphopa un dvēseles mūziku; tumšā folk-kantrī grupa "Juuk" ar oriģināldarbiem, tautas mūzikas skaņdarbiem, kā arī latviešu alternatīvās scēnas klasiķu kaverversijām; jaunāko laiku dziesminiece Alise Joste ar zināmām dziesmām un pirmatskaņojumiem; kā arī aktieru Ivara Krasta un Marijas Linartes muzikālā apvienība "Space Me" ar kosmisku minimālismu.

Vairāk informācijas un aktualitātes "Ziemas Piena svētku" "Facebook" lapā.