Izziņo nākamā gada 'Positivus' festivālu un pirmos māksliniekus

2019. gadā "Positivus" festivāls notiks divas dienas – 26. un 27. jūlijā, piepildot Salacgrīvas Zvejnieku parku ar pasaules mēroga zvaigžņu, aktuālāko Baltijas grupu un spilgtu jauno talantu koncertiem. Šobrīd zināms, ka festivālā nākamgad uzsāsies britu rokgrupa "The 1975" un austrālieši "Cut Copy", portālu "Delfi" informē "Positivus Music" pārstāvji.

"Jau 13. "Positivus" festivāls nākamajā vasarā atkal pulcēs apmeklētāju tūkstošus, kuri ieradīsies baudīt lielisku mākslinieku priekšnesumus no visas Latvijas un tuvākām un tālākām ārvalstīm. Nākamajā gadā festivāls notiks divas dienas, piektdien un sestdien, tādējādi festivāla biļeti padarot pieejamāku. Mūsu sajūta ir, ka cilvēku maksātspēja ir ļoti ierobežota un mums ir jādomā, kā nelikt cilvēkiem domāt, ka šis ir ļoti dārgs pasākums. Tāpat divu dienu festivāls katrā festivāla dienā piedāvās vairāk koncertu kā iepriekš," saka festivāla rīkotājs Ģirts Majors.

Nākamajā vasarā "Positivus" festivālā uzstāsies britu alternatīvās rokmūzikas grupa "The 1975". Mūziķi atpazīstamību izpelnījās 2013. gadā izdodot savu pirmo debijas albumu "The 1975", kas ar tās hitiem "Chocolate" un "Sex" iekaroja Lielbritānijas albumu topa virsotni. Turpinot komerciāli veiksmīgus panākumus arī grupas nākamais albums "I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It" ar hitiem "Somebody Else" un "The Sound" iekaroja ne tikai Lielbritānijas albumu topu, bet pieteica sevi arī ASV pārdodot tur vairāk nekā 350 000 albumu kopiju, kā arī savā dzimtenē tika nominēti prestižajai "Mercury" mūzikas balvai.

Populārais mūzikas žurnāls "NME" izdoto albumu novērtēja kā labāko 2016. gadā, 2017. gadā grupa uzvarēja "Brit Awards" un tika nominēta labākās Lielbritānijas grupas titulam. "The 1975" ir iesildījusi tādus mūzikas grandus kā "The Rolling Stones" un "Muse", devušies ASV turnejā kopā ar "The Neighbourhood" un spēlējuši lielākajos festivālos kā "Coachella", "Sziget", "Lollapalooza", "Glastonbury", "Open'er", "Leeds", "Reading" un daudzos citos.

Tāpat festivālā uzstāsies arī Austrālijas grupa "Cut Copy", kas pielīdzināma tādiem pasaulē zināmiem mūziķiem kā "Air", "Daft Punk" un "LCD Soundsystem". Grupa sevi pieteica 2008. gadā ar otro izdoto studijas albumu "In Ghost Colours" un iekaroja klausītāju uzmanību ar tās labi zināmajiem hitiem "Lights & Music", "Hearts on Fire" un "Take Me Over", kuru atskaņošanas skaits mūzikas vietnēs "Spotify" un "Youtube" pārsniedz miljonu.

"Nedaudz no disko, nedaudz no sintpopa, nedaudz no indīmūzikas – grupas dziesmu ritmi festivālā iekustinās ikvienu," raksta festivāla rīkotāji.

Tikai no 13. līdz 22. decembrim festivāla mājas lapā www.positivusfestival.com, "Biļešu serviss" kasēs un interneta vietnē bilesuserviss.lv pirmās biļetes uz nākamo Positivus festivālu būs pieejamas par "Early Bird" cenu. Divu dienu biļete bez telts vietas maksās 59 eiro, ar telts vietu - 67 eiro. Biļešu cena mainīsies no 18. decembra un pārējie biļešu veidi pārdošanā nonāks 2019. gadā.

"Positivus 2018" spilgtāko mirkļu izlase: