Izziņo 'Positivus' pirmo mākslinieku – hip-hopa zvaigzni ASAP Rocky

Mūzikas un mākslas festivāla "Positivus" organizatori izziņojuši pirmo 2022. gada pasākuma galveno mākslinieku – tas būs reperis A$AP Rocky, kura uzstāšanās bija plānota jau pandēmijas dēļ pārceltajā festivālā 2020. gada vasarā.

Kā norāda rīkotāji, A$AP Rocky uzstāšanās "Positivus", visticamāk, kļūs par lielāko un nozīmīgāko hip-hopa mūzikas koncertu Baltijā 2022. gadā. Slavenais reperis būs nākamā gada festivāla otrās dienas noslēdzošais mākslinieks.

Ņujorkas hip-hop žanra lielākā zvaigzne A$AP Rocky ir izveidojis kopprojektus ar gandrīz visiem lielākajiem sava žanra pārstāvjiem kā Kendrick Lamar, Drake, Frank Ocean, Tyler, The Creator, Skepta, FKA Twigs, 21 Savage, London On Da Track, Kid Cudi, Gucci Mane, Santigold, 2 Chainz, Yelawolf un apliecinājis arī spēju sajaukt šķietami nesavienojamo, radot populārus skaņdarbus kopā ar tādiem mūziķiem kā Tame Impala un Mobijs.

A$AP Rocky portfolio ir pilns ar vērienīgiem mākslas, modes, kino, televīzijas industriju projektiem. Viņa debijas albums "Long.Live.A$AP" pie klausītājiem nonāca 2013. gadā ar pavadošo singlu "Goldie." Veiksmīgajam debijas ierakstam sekoja 2015. gada studijas albums "At Long Last A$AP", kas ierindojās albumu topu pirmajā vietās. 2018. gadā A$AP Rocky trešais solo albums "Testing" (2018) ierindojās "Billboard 200" albumu ceturtajā vietā. 2019. gada aprīlī A$AP Rocky un Joey Bada$$ ierakstīja kopēju skaņdarbu "Too Many Gods", kas tika iekļauts "For the Throne: Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones" dziesmu sarakstā.

A$AP Rocky šoruden atkārtoti izdeva savu debijas miksteipu "Live.Love.A$AP", kuram apritēja 10 gadi. Tas pirmo reizi nonāca mūzikas straumēšanas platformās un tajā tika iekļauta arī jauna dziesma "Sandman", kuru producējis Kelvin Krash un Clams Casino. Albumā dzirdamas daudzas izcilu mākslinieku sadarbības, taču A$AP Rocky pēdējais īstais solo skaņdarbs bija "Babushka Boi", kas tika izdots 2019. gadā.

Jau ziņots, ka pēc divu gadu pārtraukuma festivāls atgriezīsies jaunā norises vietā Rīgā, Lucavsalā. Kā atgādina organizatori, līdz 19. decembrim festivāla mājaslapā www.positivusfestival.com, "Biļešu servisa" kasēs un internetā biļetes uz nākamā gada "Positivus" festivālu būs pieejamas par "Early Bird" biļešu cenu. Divu dienu biļete bez telts vietas maksās 59 eiro, vienas dienas biļete maksās 45 eiro, VIP biļete 199 eiro, telts vietas biļete 15 eiro un jauns biļešu veids - fanu podests 149 eiro. Biļešu cena mainīsies no 20. decembra un pārējie biļešu veidi pārdošanā nonāks 2022. gadā.