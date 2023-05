Pēc rekorda ātrumā izpārdotā hip-hopa mākslinieka 50 Cent koncerta ir panākta vienošanās par papildkoncerta rīkošanu Rīgā. Tas notiks 10. oktobrī "Arēnā Rīga", portālam "Delfi" apstiprināja "Positivus Music" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šis ekskluzīvais koncerts ne vien ļaus visiem repa klasikas cienītājiem piedzīvot 50 Cent dzīvo uzstāšanos, bet arī apliecina mākslinieka cieņu pret sev uzticīgo fanu bāzi, uzsver organizatori. Koncerta īpašais viesis arī 10. oktobra koncertā būs Busta Rhymes.

Biļetes uz papildkoncertu būs pieejamas no 25. maija pulksten 10.

Šī ir vienīgā 50 cent viesošanās Baltijā koncertturnejas ietvaros, tādēļ sagaidāma liela interese no Lietuvas un Igaunijas faniem, kuri nepaguva iegādāties biļetes uz pirmo koncertu.

Godalgots reperis, uzņēmējs, aktieris un producents – viens no talantīgākajiem pasaules hip-hop māksliniekiem, kurš tieši pirms 20 gadiem kļuva slavens pateicoties "Grammy" balvas ieguvušajam debijas albumam "Get Rich Or Die Tryin'" un tieši šī jubileja būs veltīta gaidāmajai koncertturnejai. Minētais albums joprojām ir viens no visu laiku visstraujāk pārdotajiem repa albumiem, kas ierindojās "Billboard Hot 100" pirmajā vietā ar dziesmām "In Da Club" un "21 Questions", un Amerikas Ierakstu industrijas asociācija (RIAA) to sertificēja ar platīnu, atgādina koncerta rīkotāji.

50 Cent guva līdzīgus komerciālus un atzinīgus panākumus ar savu otro albumu "The Massacre" (2005), kurā dzirdams viens no visu laiku populārākajiem viņa hitiem "Candy Shop". Turpmāko gadu laikā 50 Cent piedzīvoja muzikālas pārmaiņas un izdeva vēl trīs albumus, no tiem jaunākais - "Animal Ambition" iznāca 2014. gadā. Nesenā intervijā 50 Cent atklāja, ka aktīvi strādā pie sava jaunākā albuma, ko plānots izdot jau šogad (2023). Plānots, ka tajā viņam pievienosies arī leģendārais amerikāņu reperis Dr. Dre.

Šodien 50 Cent atskatās uz iespaidīgu karjeru gan kā mūziķis, gan kā aktieris, gan producents un uzņēmējs. Viņa hitus ir dzirdējuši visi un tie vēl joprojām ir starp labākajiem un klausītākajiem hip-hop hitiem šodien un dziesmu vēsturē. Viņš ir atzīts par ietekmīgāko hip-hop industrijas mākslinieku un Billboard ierindojis viņu kā trešo labāko reperi pasaulē aiz Eminem un Nelly.

50 Cent ir pārdevis vairāk nekā 30 miljonus albumu visā pasaulē un ieguvis vairākas nozīmīgas balvas, tostarp "Grammy", "Primetime Emmy" balvu, trīspadsmit "Billboard" mūzikas balvas, sešas "World Music" balvas, trīs "American Music" balvas un četras "BET" balvas. 2022. gada hip-hopa elite spridzināja "Super Bowl" puslaika šovā, kas ieies vēsturē kā viens no labākajiem priekšnesumiem, kur 50 Cent uzstājās kā pārsteiguma viesis kopā ar Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar un Eminemn. Pilnā garumā "Super Bowl" puslaika šovu iespējams noskatīties šeit.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šogad 50 Cent atskatās uz iespaidīgu karjeru gan kā mūziķis, gan kā aktieris, gan producents un uzņēmējs. Viņa hitus ir dzirdējuši visi un tie vēl joprojām ir starp labākajiem un klausītākajiem hip-hop hitiem šodien un dziesmu vēsturē, norāda "Positivus Music" pārstāvji. Viņš ir atzīts par ietekmīgāko hip-hop industrijas mākslinieku un "Billboard" ierindojis viņu kā trešo labāko reperi pasaulē aiz Eminem un Nelly.