Izziņo visus elektroniskās mūzikas festivāla 'Under' dalībniekus

Bijušās alus darītavas "Kimmel" teritorijā Rīgas centrā, Bruņinieku ielā 2, 21. septembrī norisināsies elektroniskās mūzikas festivāls "Under". Šobrīd izziņoti visi 40 festivāla mākslinieki, kuri uzstāsies uz četrām festivāla skatuvēm, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Trešā elektroniskās mūzikas festivāla "Under 2019" galveno mākslinieku vidū būs vācieši "Answer Code Request", Ians Pūlijs (Ian Pooley), Martins Landskis (Martin Landsky) un briti "Qual" (live), Red Rack'em un Sigha.

Kopumā festivālā piedalīsies 40 dīdžeji un mūziķi no Vācijas, Apvienotās Karalistes, Francijas, Krievijas, Uzbekistānas, Ukrainas, Igaunijas un Latvijas. Festivāls ilgs 24 stundas.

Festivāla norises vieta – "Autentika Art Space" – kādreizēja "Kimmel" teritorija ir kvartāls, kas apvieno urbānu vidi un ērtu atrašanās vietu. Bijušās alus darītavas "Kimmel" ēka ir būvēta 1850. gadā, un divas festivāla deju zāles (UNDER Pressure un UNDER Control) atradīsies tās ražošanas telpās, kamēr trešā – vecā koka ēkā. Kā uzsver rīkotāji, to izskats un radītā noskaņa atbilst līdzīgu Eiropas festivālu estētiskajiem standartiem. Teritorijā, ko veido divi pagalmi kopā ar ielas skatuvi, kas darbosies dienā, atradīsies bārs, street food bufete, grafiti siena, atpūtas un video zonas.

Festivāla programma tiks atklāta pulksten 12.00 uz dienas skatuves "Garden", kur uzstāsies viens no interneta radio RTS.FM kuratoriem un rezidentiem – SID no Krievijas, kā arī mākslinieku komanda "Pasaule", kas popularizē etnoelektronisko mūziku: duets Monvol ar live uzstāšanos, Ricci, Nayah Asha, Noid'Or un K'AN, kā arī trīs dīdžeji no Latvijas: Electricano, Oaksmith un Spécifique.

Visu "Under 2019" dalībnieku saraksts alfabēta secībā: Answer Code Request (DE), Ian Pooley (DE), Martin Landsky (DE), Qual live (UK) , Red Rack'em (UK), Sigha (UK), Adam Antine (RU), Bob Valentinov (UA), Boquā (FR), Dawn Razor live (RU), Keyser live (RU), Paap (EE), Procedural live (DE), Sabinē (UZ), SID (RU), UDDA (UA), VolLand Nage (UA), Ausma, D I N, Electricano, Feldmanis, Ideology of Sound, K'AN, Ksenia Kamikaza, Lévi & Strauss, Miseralist live, Monvol live, Nayah Asha, Nina Elektrichka, Noid'Or, Oaksmith, Pluneptune, Podruga live, Ricci, Spécifique, Taran & Lomov, Valts Incis, Vomne, VZ, ЛЕЩ live.