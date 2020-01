Izziņo 'Zelta mikrofona' pretendentus; nomināciju līderi – 'Instrumenti'

Ceturtdienas, 9. janvārī, Latvijas 1. Rokkafejnīcā tika paziņoti visaptverošākās mūzikas nozares balvas "Zelta mikrofons nominanti. Šogad līdere ir grupa "Instrumenti", kas saņēmuši sešas nominācijas dažādās kategorijās, portālu "Delfi" informē balvas organizatori.

"Instrumenti" uz balvu pretendē kategorijās "Popmūzikas albums", "Dziesma", "Koncertieraksts video", "Videoklips", kā arī divi ieraksti kategorijā "Origo Zelta dziesma". Ar četriem ierakstiem uz balvu pretendē Raimonds Pauls, kura radīto mūziku iedziedājuši Dināra Rudāne, Mārtiņš Ruskis, Andris Bērziņš un Daumants Kalniņš. Savukārt grupa "Astro'n'out", Dons un jaunā dziedātāja Patrisha katrs startē trīs kategorijās.

Uz iekļūšanu pieciniekā šogad pretendēja 116 albumi, 55 dziesmas, 61 videoklipi, 22 debijas albumi un astoņi koncertieraksti video formātā, kopskaitā tika saņemti 262 pieteikumi.

Nominantu paziņošanas pasākumu vadīja Mārtiņš Ruskis, un starp nominantu paziņotājiem un apliecību pasniedzējiem bija Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienības direktore Liena Grīna, Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas pārstāve Lāsma Krastiņa-Sidorenko, Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/ Latvijas Mūzikas eksports izpilddirektore Agnese Cimuška, tādas ētera personības kā Sanda Dejus, Kristaps Tālbergs, Jānis Spinga, Mārtiņš Spuris, mūzikas žurnālisti un kritiķi Uldis Rudaks un Orests Silabriedis, režisore Dita Torstere, producents Gints Stankevičs un citi.

"Mūzikas ierakstu gada balva pavisam noteikti ir nozīmīgākais atskaites punkts Latvijas mūzikā. Šis notikums sevī ietver vairākas pieturzīmes – tā ir vieta, kur satikties, smelties iedvesmu, atskatīties uz padarīto un vieta, kur dzimst jaunas zvaigznes. Mēs lepojamies ar mūsu māksliniekiem, novērtējam viņu talantu un ieguldījumu Latvijas kultūrtelpas bagātināšanā! Katru gadu nominantu paziņošana ir nervu kutinošs process un nu jau esam pussoli tuvāk lielajam notikumam!" ar emocijām dalās Liena Grīna.

Sanākušos viesus priecēja vairāki šī gada nominantu priekšnesumi – spēcīgā dziesma "Pamet mani", ko izpildīja popdziedātāja Aminata, rokgrupas "Laime Pilnīga" iznāciens ar "Esmu, es esi Tu", enerģisko un ritmisko "The Swamp Shakers" izpildītā "Shake it", jaunās dziedātājas un debitantes Katō stāsts par iemīlēšanos un taureņiem vēderā "Tu sit man ārā korķus" un dziesma "Ķekatnieki" no Rozes Stiebras animācijas filmas "Saule brauca debesīs", ko izpildīja "Jauno Jāņu orķestris".

16 kategorijās nominantus nosaka žūrija 44 nozares ekspertu sastāvā. Vienīgā kategorija, kurā vārds tiek dots tautai, ir kategorija "Origo Zelta dziesma 2020". Arī šogad nobalsot par sev tīkamāko dziesmu varēs elektroniski – tiešsaistē portālā "origo.lv", kur pirms balsošanas būs iespējams noklausīties visas 10 dziesmas, izvēloties savu favorītu.

Trīs balvu pretendenti kļūs zināmi tikai februārī – Balva par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā, Radio hits, kuru tradicionāli, apkopojot, Latvijas radiostaciju atskaites, nosaka Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA). Gada albumu vēl mēnesi izvērtēs žūrijas locekļi, jo uz to pretendē pilnīgi visi šogad iesniegtie mūzikas ierakstu albumi, neatkarīgi no žanra.

24. Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2020" ceremonija notiks Dailes teātrī 18. februārī. Ceremoniju klātienē apmeklēs visi nominanti, atbalstītāji, žūrijas pārstāvji, bet ikviens interesents Latvijā un citur to varēs vērot pilnā garumā tiešraidē TV3 Life, portālā tvplay.lv, kā arī otrā daļa skatāma kanālā TV3.

Mūzikas ierakstu gada balvas Zelta Mikrofons 2020 nominanti

(alfabētiskā secībā)

Klasiskās vai kora mūzikas albums

Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr... Koris Kamēr

Kreisleriana. Octagon - Reinis Zariņš

Magnificello - Gunta Ābele

Vakara Impresija - Latvijas Radio koris, Sigvards Kļava, Kaspars Putniņš

Vasks. Lūgšana – Valsts akadēmiskais koris "Latvija", Latvijas Nacionālais Simfoniskais orķestris, Orķestris Rīga, Māris Sirmais, Laura Teivāne

Alternatīvās vai indie mūzikas albums

Good Luck - Carnival Youth

Indulgenču tirgotāji - JUUK

Nikto – Nikto

Rust and Gold – Tribes of the City

Sāls – Ezeri

Mūzikas albums bērniem

Brīnišķīgā satikšanās - Uldis Marhilevičs, Antra Stafecka, Gints Grāvelis, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris, diriģents Romāns Vanags

Neticams notikums - Babītes novada Salas pagasta popgrupas Pīlādzīši & Cool kids

Tutas dziesmas - Laura Polence, Liene Sebre

Vakara Valsīts - Dažādi izpildītāji

Ziemas Stāsts - 20 talantīgi Latvijas bērni un jaunieši

Džeza mūzikas albums

Asta In Madrid - Deniss Pashkevich, Christian Frank, Claus Kaarsgaard, Carsten Landors

Oneness and the Transcendent Truth - Kārlis Auziņš

Rush Hush - Endless Roar

Sequences and Consequences - LUPA

Variations - Vyacheslav Ganelin, Deniss Pashkevich, Arkady Gotesman

Elektroniskās vai deju mūzikas albums

Lost Echo - Kashuks

Man nav žēl (remiksi) - Normunds Rutulis

Reactive Beats Live at Palladium - Reactive Beats

The Intermediaries - Brimstone

Yard Wolf - Niklason

Hiphop mūzikas albums

A+ - Prusax

Mildas īstais vārds ir Zelma - VIŅA

Ne jau atkal - Singapūras satīns

Siera Plate 2 - rolands če & xantikvariāts

Tilts - Kreisais Krasts

Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums

Aizrautība - Mārcis Auziņš

DAGAMBA feat Tchaikovsky – DAGAMBA

Mūzika no filmas "Dvēseļu putenis" - Lolita Ritmanis, Valsts akadēmiskais koris "Latvija", diriģents Māris Sirmais, kamerorķestris

Raimonds Pauls, Daumants Kalniņš. Tikšanās Dailē - Raimonds Pauls, Daumants Kalniņš, Raimonds Macats, Oskars Sproģis, stīgu kamerorķestris Kaspara Ādamsona vadībā

Viņa un viņš - Raimonds Pauls, Dināra Rudāne

Popmūzikas albums

11 - Triānas Parks

Cilvēks – Instrumenti

Maiga vara – Aminata

Multivitamīnu multipaka - Astro'n'out

Patrisha bija šeit - Patrisha

Roka vai metāla mūzikas albums

Atoms - Laime Pilnīga

Nelaiks - Pienvedēja Piedzīvojumi

Gute Nacht In The Middle Of The Sea - Sonntags Legion

Is It Good Enough? - The Bad Tones

The Result of Everything - Indygo

Šlāgera, kantrī vai rockabilly mūzikas albums

Angels In Your Eyes - Noel Lyons

Bad Habits - Bad Habits

Don't Wanna Miss - The Swamp Shakers

Es šonakt sēdēšu uz jumta - Raimonds Pauls, Andris Bērziņš

Piparmētru tēja - Mārtiņš Ruskis

Tautas vai pasaules mūzikas albums

Lutsi rahvalaulud. Ludzas Igauņu dziesmas - Ciblas folkloras kopa "Ilža"

Saule brauca debesīs. Mūzika Rozes Stiebras animācijas filmai - Jauno Jāņu orķestris

Senču balsis - Auļi

Stipri vārdi – Dārdi

Visuma Vizošā Tumsa - ZeMe

Dziesma

Es Nāktu Mājās – Dons

Es varu būt tā – Patrisha

Pavasari - Laika Suns

Uzmācīga melodija (Mani) - Astro'n'out

Visā visumā Visums ir viss - Instrumenti

Debija

A+ - Prusax

Ko Mani Putni Ēd - Katō

Nikto – Nikto

Patrisha bija šeit - Patrisha

Sketches Of Sleepless Nights - Carousel

Videoklips

Black Swan – DAGAMBA

Es Nāktu Mājās - Dons

Labirints - Very Cool People, Edavārdi, ansis, Kristīne Prauliņa

Mūžība - OZOLS

Te Saule aust - Instrumenti & Prāta Vētra

Koncertieraksts video

ATOM live concert at AMFO studio

Instrumenti koncerts Daugavas stadionā

Intara Busuļa & Abonementa orķestra 8.marta koncerts Arēnā Rīga

Ozols – Jubilejas koncerts Siguldā

Veltījumu koncerts "Mans draugs Mārtiņš Freimanis" Ķīpsalas hallē

Origo Zelta dziesma

Dzīvot citādāk - Aminata, Tautumeitas

Ejam mājās - Pienvedēja Piedzīvojumi

Es nāktu mājās - Dons

Kamēr - Triānas parks, Intars Busulis

Multivitamīnu multipaka - Astro'n'out

Piededzini mann - Singapūras Satīns, Horens Stalbe

Salas - Musiqq

Sarkanbaltsarkanais - Bermudu divstūris

Te Saule aust - Instrumenti, Prāta Vētra

Visā visumā Visums ir viss – Instrumenti

Papildu atzinības:

Labākais 2019. gada studijas producents:

Kaspars Ansons

DJ Rudd

Gatis Zaķis

Kim W

Rolands Če

Labākais 2019. gada albuma dizains:

Rust and gold – Tribes of the City

Indulgenču tirgotāji – JUUK

Good Luck – Carnival Youth