Izziņota vasaras mūzikas festivāla 'Bauska TASTE 2022' programma

Vasaras vērienīgākais notikums Bauskā – mūzikas festivāls "Bauska TASTE 2022" – izziņo māksliniekus un uzsāk biļešu tirdzniecību uz 5. un 6. augustā gaidāmo festivālu, jau ceturto reizi aicinot piedzīvot krāšņu satikšanos Bauskas Pilskalna parka estrādē un izbaudīt festivāla īpašo atmosfēru starp trijām upēm un festivāla debesīm.

Pirmajā dienā uz festivāla skatuves kāps tādi Eiropā un Latvijā atzīti mākslinieki kā “Daddy Was A Milkman”, “Instrumenti”, “Citi Zēni”, Aija Andrejeva un “Very Cool People”. Sestdienā apmeklētājus sagaidīs Intars Busulis un Abonementa orķestris, “Jumprava”, Arstarulsmirus, “Laika Suns”, Būū. Divu dienu piedzīvojumā vasaras svinētājiem būs iespēja baudīt arī grupas “Pienvedēja Piedzīvojumi”, MARTAS un daudzu citu mūziķu koncertus.

No 6. maija līdz 31. maijam (ieskaitot) apmeklētāji aicināti iegādāties “agrā putniņa” biļeti, kuras cena abu festivāla dienu apmeklējumam ir 30 eiro. Vienas dienas biļete šajā laika periodā maksās 15 eiro (piektdiena) un 20 eiro (sestdiena). Jauniešiem no 12 līdz 17 gadu vecumam divu dienu biļetes cena ir 20 eiro, bet vienas dienas – 10 (piektdiena) un 15 (sestdiena) eiro. Savukārt, senioriem divu dienu biļete maksās 15 eiro, bet vienas dienas – 5 (piektdiena) un 10 (sestdiena) eiro. Saglabājot ģimenēm draudzīga festivāla statusu, Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ ģimenes karte” īpašniekiem biļešu iegādei tiks piemērota 5 eiro atlaide no jebkuras kategorijas biļetes cenas. Bērniem līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja festivālā ir bez maksas.

No 1. jūnija līdz festivāla dienai divu dienu biļetes cena būs 35 eiro, bet vienas dienas biļete maksās 20 (piektdiena) un 25 (sestdiena) eiro. Apmeklētājiem no 12 līdz 17 gadu vecumam divu dienu biļete maksās 20 eiro, bet vienas dienas – 10 (piektdiena) un 15 (sestdiena) eiro. Senioru divu dienu biļetes cena šajos mēnešos būs 20 eiro, bet vienas dienas – 10 (piektdiena) un 15 (sestdiena) eiro. Biļetes pieejamas visās “Biļešu Paradīze” kasēs un tiešsaistē.

Pēdējo reizi festivāls “Bauska TASTE” notika 2019. gadā, kad tas Bauskas Pilskalna parka estrādē vienkopus pulcēja teju 10 000 apmeklētāju, tādējādi kļūstot par trešo apmeklētāko festivālu Latvijā. Aizvadītajos gados festivāla programmu kuplinājuši tādi mūziķi kā “Astro`n`out”, MESA, “The Sound Poets”, “Labvēlīgais tips”, “Carnival Youth”, “Triānas Parks”, “Skyforger”, Ralfs Eilands un Latvijas Radio bigbends, Ozols un Tehnikumus un citi iecienīti mākslinieki.

Norises aktualitātēm un jaunumiem aicinām sekot līdzi festivāla “Facebook” lapā un sociālās platformas “Instagram” profilā, kā arī mājaslapā.