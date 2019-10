Izziņoti 'Austras balvas 2019' nominanti – 10 labākie jaunie pašmāju mūzikas albumi

Ceturtdienas, 24. oktobra, rītā paziņoti mūzikas apbalvojumam "Austras balva 2019" nominētie ieraksti – 10 labākie no 2018. gada 19. oktobra līdz 2019. gada 18. oktobrim izdotie pašmāju mūzikas albumi, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Šī gada balvu ieguvušais albums tiks paziņots īpašā ceremonijā 15. novembra vakarā Mūzikas namā "Daile".

2019. gada "Austras balvai" nominēti šādi albumi: "Astro'n'out" – "Multivitamīnu multipaka"; "Instrumenti" – "Cilvēks", "Jāņa Ruņģa Klātbūtne" – "Ārpus prātus", "Juuk" – "Indulgenču tirgotāji", Kashuks – "Lost Echo", "Lupa" – "Sequences and Consequences", "Nikto" – "Nikto", Ozols – "Neona pilsēta", "Tribes of the City" – "Rust and Gold", Viņa – "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu radīti albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim. Desmit labākos no tiem žūrija ir iekļāvusi nominantu sarakstā, pēc tam no nominētajiem albumiem izvēloties vienu uzvarētāju. Arī šogad Austras balvas ieguvējs vai ieguvēji saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās darbības veicināšanai no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).

Turpinot iepriekšējo gadu tradīcijas, arī šogad plānots balvas nominantu koncerts, ko tiešraidē pārraidīs "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv", "LSM.lv" un "Delfi.lv" – tas notiks 15. novembrī Mūzikas namā "Daile" un noslēgsies ar balvu ieguvušā albuma paziņošanu. Koncertu būs iespējams apmeklēt arī ikvienam mūzikas cienītājam – sīkāka informācija par to tiks paziņota jau tuvākajā laikā. Tāpat visi nominētie mūziķi tiks aicināti uz intervijām "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv", kur raidījumā "Naktslokāls" viņus intervēs Aleksis Vilciņš un Linda Samsonova.

Arī šogad "Austras balvu" papildinās portāla "Delfi" organizētais auditorijas balsojums, kurā savu favorītu no nominētā desmitnieka varēs izvēlēties klausītāji. Ikvienam portāla lasītājam būs iespēja reizi dienā nobalsot par savu favorītu, un balsojuma uzvarētājam tiks pasniegta "Delfi" simpātiju balva.

"Austras balvas" žūrijā arī šogad, līdzās tās dibinātājiem Laurim Anstrautam un Normundam Vucānam, darbojas Latvijas respektablākie mūzikas žurnālisti, kā arī vairāki mūzikas industrijas profesionāļi. To skaitā atrodami laikraksta "Diena" mūzikas žurnālists Uldis Rudaks, "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv" ētera personības Toms Grēviņš, Artis Volfs, Linda Samsonova un Karmena Stepanova, portāla "Tvnet" mūzikas žurnālists Jānis Žilde, "Radio 7" dibinātājs un dīdžejs Egons Reiters, mūzikas žurnālists Kaspars Zaviļeiskis, "Positivus" festivāla organizators Ģirts Majors, "Radio NABA" ētera personība Atis Žagars, "Music Export Latvia" izpilddirektore Agnese Cimuška, portāla "Delfi" kultūras redaktore Nora Rieksta-Ķenģe, mūzikas žurnālists Klāss Vāvere, LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, portāla "Satori" redaktors Henriks Eliass Zēgners, "Latvijas Radio 1" kultūras žurnālists Toms Treibergs, portāla "LSM" mūzikas žurnāliste Aiga Leitholde, podkāsta "Karsts Karsts" vadītājs Artūrs Jenots, kluba "Depo" vadītājs Guntis Vanags, "Latvijas Radio 3" raidījuma "Tīrkultūra" vadītāji Rolands Pēterkops un Reinis Semēvics kā arī pagājušā gada uzvarētāji grupa "Polifauna". Tāpat žūrijā atrodami arī mūzikas žurnālisti no kaimiņvalstīm – laikraksta "Lietuvos Rytas" mūzikas žurnālists Ramūnas Žilnis un Baltkrievijas mūzikas portāla "Experty.by" galvenais redaktors Dmitrijs Bezkorovainijs.

"Austras balvu" organizē mūzikas portāla "Intro.lv" žurnālisti Lauris Anstrauts un Normunds Vucāns sadarbībā ar "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv". To atbalsta "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA) un portāls "Delfi".

Šogad "Austras balva" tiks pasniegta jau piekto reizi, un iepriekš to ir saņēmuši solo māksliniece Alise Joste, kā arī grupas "Rīgas Modes", "Satellites LV" un "Polifauna".