Izziņoti mūzikas ierakstu balvas 'Zelta mikrofons' pretendenti

Ceturtdien, 12. janvārī, svinīgā pasākumā Ķīpsalas izstāžu centrā tika izziņoti Latvijas Mūzikas gada balvas "Zelta mikrofons 23" nominanti 21 kategorijā. Kā vēsta organizatori, balvai tika iesniegti 156 albumi, 111 dziesmas, 111 videoklipi, 45 debitanti un septiņi koncertieraksti video formātā - kopskaitā 430 pieteikumi.

"Mēs varam būt gandarīti, ka pandēmijas gadi, kad vairāk bijām spiesti pavadīt mājsēdē, nekā publiski pulcēties, ir aiz muguras. Šajos gados, kad vairāk radījām, nevis rādījām, ir tapuši mākslinieciski augstvērtīgi darbi, tostarp arī ieraksti, kurus šobrīd bauda visa sabiedrība. Apsveicu visus "Zelta mikrofona" nominantus", akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

"Esmu gandarīts, ka pēdējos gados populārajai mūzikai papildu uzmanību velta arī Kultūras ministrija Naura Puntuļa personā," komentē žūrijas priekšsēdētājs Jānis Žilde. "Tas ir signāls visai industrijai, svarīgs, pamanāms un iekļaujošs žests, kas atgādina, ka populārā mūzika arīdzan ir daļa no Latvijas kultūras."

Savukārt, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) izpilddirektore Liena Edvardsa norāda, ka "Zelta mikrofons" jau ilgu laiku ir kā zināma "atskaite" par to, kas noticis Latvijas populārās mūzikas lauciņā iepriekšējā gada laikā: "Gan iesniegto darbu, gan izpildītāju loks ir ļoti plašs, priecē arī ievērojamā žanru dažādība un, kas jo īpaši svarīgi, arī kvalitāte," saka "Zelta mikrofona" žūrijas locekle un LaIPA izpilddirektore.

Nominācijas atvēra "Zelta mikrofona" sadarbības partneri. Pasākumu vadīja Mārtiņš Kanters un ar priekšnesumiem klātesošos iepriecināja Shipsea, Grēta Grantiņa un Xantikvariāts, Zeļģis, Keitija Bārbale, Toms Rundzinskis un Jurijs Natsvlišvili (Yuriy Natsvlishvili).

Jau ziņots, ka šī gada "Zelta mikrofona" ceremonija notiks 18. februārī Ķīpsalas izstāžu centra hallē. Norises vieta dod iespēju neierastākiem scenogrāfiskiem risinājumiem. Šoreiz uz industrijai svarīgo pasākumu biļetes var iegādāties arī skatītāji. Ceremonijas koncertā uzstāsies Dons, "Instrumenti", "Citi Zēni", "Astro'n'out", "Dagamba", "Dzelzs vilks" rolands če, Finķis, Aija Andrejeva, Olga Rajecka un citi aktuālākie mūziķi, kas tiks izziņoti janvāra gaitā.

Šogad katras kategorijas uzvarētājs saņems divas balvas - metālmākslinieka Armanda Jēkabsona veidotās "Zelta mikrofona" statuetes un arī graffiti mākslinieka Kiwie radītu NFT jeb digitālo kriptomākslu. Tāpat nākusi klāt jauna nominācija - "Straumētākais ieraksts ar Elektrum", kurā apkopoti gada ietvaros mūzikas vietnēs internetā visvairāk klausītie jaunākie Latvijas mūziķu skaņdarbi, kas izdoti no 2021.gada 1. decembra līdz 2022. gada 1. decembrim un straumēti visā pasaulē.

Klausītāji savus favorītus aicināti atbalstīt "Elvi gada dziesmas" balsojumā.

"Zelta Mikrofons" apbalvojumu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā saņēmējs tiks izziņots februāra sākumā.

Labākais instrumentālais vai starpžanru mūzikas albums:



Daumants Kalniņš, Knuts Skujenieks - " Drošinājums";

Andrejs Osokins – "Stardiving";

Jānis Bērziņš, Reinis Jaunais, Gints Smukais - "BĒRZIŅŠ JAUNAIS SMUKAIS";

Raimonda Vazdika -"Vēstules rokrakstā smalkā";

Toms Auniņš – "Revolūcija".

Labākais kantrī vai šlāgera mūzikas albums:



"Dakota" - "Edvīna Zariņa pēdējais koncerts. Dzīvā skatuve Ogrē" ;

"Gapoljeri" - "Kur tu esi ?";

Mārtiņš Kanters – "Glezna";

"Tequila Band" – "Burtnīca";

"Vintāža" - "Atmiņu lāse. Latviešu estrādes piezīmes".



Labākais mūzikas albums bērniem:

Bērnu estrādes studija "Kukuragi" un Lauris Reiniks, Markuss Riva, Ieva Sutugova, Patrisha, Kaspars Markševics, Mārtiņš Strods un Agnese Šīrante – "Kukuragi";

Annija Putniņa, Uldis Siliņš, Laura Polence, Raimonds Petrauskis "Uku un Leles dziesmas";

Grupa "Rupuči" - "Vuškeņa iz pļovys";

NBS Štāba orķestra estrādes ansamblis - "Tev un man";

Vokālā studija Spāre - "Dziesmu spole".

Labākais elektroniskās vai deju mūzikas albums:



"Bel Tempo" – "Pessimismus";

Edavārdi, Čižiks, Dubra – "KRATA";

Elizabete Balčus - " Hotel Universe";

TV Maskava - "Augstākā izglītība";

Vultura (Annija Tīna Kukuka)- " Not Your Typical Fairytale" .



Labākais hip-hopa mūzikas albums:

Arturs Skutelis – "Jā";

Fiņķis, PRAGAII - "Tāds slinkums";

rolands če – "visurgājējs";

Wiesulis, sangvn – "Fianchetto";

Zeļģis – "Paralēles".

Labākais klasiskās vai kora mūzikas albums:



"Ars Antiqua Riga", Uģis Prauliņš, Jānis Pelše, Vairis Nartišs, Kaspars Majors, Pēteris Vaickovskis - "Uģis Prauliņš. L'homme armé";

"Kremerata Baltica", "Kremerata Lettonica", Gidons Krēmers – "PPP";

Latvijas Radio koris, Kaspars Putniņš - "Latvijas Radio koris: Mārtiņš Viļums";

Latvijas Radio koris, Sigvards Kļava - "Juris Ābols: Opera Xeniae";

Liepājas Simfoniskais orķestris un diriģents Guntis Kuzma - "Plaukstošais jasmīns".

Labākais tautas vai pasaules mūzikas albums:



"Auļi" - "Sit, Jānīti!";

"Shakima Trio" – "Vysoko";

Sīmanis - "Pa apli";

"Skandinieki" - "Dvēsele";

"Tautumeitas" – "Skrejceļš".

Labākais indie vai alternatīvās mūzikas albums:

Grupa "Sigma" – "Ostinācijas";

Jānis Ruņģis – "Grādi";

Keitija Bārbale - "Akmens Dievs";

"Perestroika" - "memorial server";

"The Bad Tones" - " Back Together Forever".

Labākā dziesma:

Būū un Edavārdi - "Kur ir mana cilts?";

Kriss Noa - "Sunboy";

"Citi zēni" – "Lieka štuka";

Dons - "Tavs pieskāriens";

"The Sound Poets" - "Pie vienas uguns".

Labākais džeza vai fanka mūzikas albums:

Atis Andersons Organ Trio "Organic City";

Latvijas Radio bigbends, Pierre Bertrand, Christophe Lampideccia, Minino Garay, Paloma Pradal - "Les Nuits de Montparnasse";

"Lupa" - "Koki // Sketches of Trees";

Raimonds Pauls / Latvian Radio Big Band "Jazz Suites: Reimagined";

Vestards Šimkus / "Endless Roar" - " Acclivity".



Labākais videoklips:

"Carnival Youth" – "Sunshine";

Dons - "Tavs pieskāriens";

Fiņķis, PRAGAII, Múr - "Sevis mīlestība";

Ozols - "Tu tikai domā par sevi";

rolands če - "Oda tusam".

Labākais koncertieraksta video:

grupa "aPēdājs" - " aPēdājs - dzīvais koncerts (live performance)";

"Monday in Space" – "misMaluna";

"Prāta Vētra"- "Prāta Vētra. Gads bez kalendāra koncerts Mežaparkā";

"Sanctimony" - " Albuma "When the sun was God" 20.gadu jubilejas koncerts";

"Sudden Lights" - "Sudden Lights koncerttūres "Miljards vasaru" noslēguma koncerts".

Labākais albuma dizains:

Bērnu studija "Kukaiņi"/ Dizaina autors Rūdolfs Feldmanis - " Es gribu visu zināt";

"Sudden Lights"/ Dizaina autori mākslinieks Roberts Mikus Zitmanis, maketētāja Viktorija Kaparkalēja - " Miljards vasaru";

"Grupa Sigma" / Dizaina autors Alexey Murashko – "Ostinācijas";

"Tequila band" /Dizaina autore Ilze Volāne - "Burtnīca";

Annija Putniņa, Uldis Siliņš, Laura Polence, Raimonds Petrauskis/ Dizaina autore Ieva Kraule-Kūna - "Uku un Leles dziesmas".



Labākais roka vai metāla mūzikas albums:

"Aston Kais" - "Modus Operandi";

"Bēdu brāļi" - "Duende";

"Dzelzs vilks" - "Jauni";

"Four Minute Man" -"The Beast Is Gone";

"So Lucid Electric Feel" - "Social MindScream".

Labākais debijas albums:

Keitija Bārbale - "Akmens Dievs";

Vultura - "Not Your Typical Fairytale" ;

Zeļģis – "Paralēles";

"Perestroika" - "memorial server";

"Bel Tempo" – "Pessimismus".

Straumētākais ieraksts ar "Electrum":

"Bermudu Divstūris" un " Apvedceļš" - "Brāl' Ar Dzīvi Nekaulē";

"Citi Zēni" - "Lieka štuka";

"Bermudu Divstūris" un Olga Rajecka - "Vidēji glīts";

"Singapūras Satīns" un " A-Europa" - "Uz Seen";

"Bermudu Divstūris" un "Auļi" - "Līgava".

Tautas balsojums "Elvi Gada dziesma":

Shipsea un Aminata - "Tavi viļņi";

Būū un Edavārdi - "Kur ir mana cilts?";

"Citi zēni" – "Lieka štuka";

Dons - "Tavs pieskāriens";

Grēta – "Pāries";

"Sudden Lights" – "Laternas";

"Tautumeitas" un Renārs Kaupers – "Muoseņa";

"The Sound Poets" - "Pie vienas uguns";

ZeBrene un "Sudden Lights" - "Pasaule trīc";

Zeļģis – "Vēl".

Radio hits:

"Citi zēni" - "Lieka štuka";

Dons - "Tavs pieskāriens";

Shipsea - "Pie upes";

Dons, rolands če - "Brīnišķīga diena";

"Bermudu divstūris" un "Apvedceļš" - "Brāl' Ar Dzīvi Nekaulē"

Labākais popmūzikas albums:

Shipsea - "Apgaismo mani";

Kriss Noa - "Red Light";

MARTA - "Dabas parādība"';

"Sudden Lights" - "Miljards vasaru";

"The Sound Poets" - "Pie vienas uguns".