'Ja mēs gribam brīvību, tad par to ir jāmaksā.' Saruna ar Zigmaru Liepiņu

Kad aicinu uz sarunu komponistu Zigmaru Liepiņu, viņš no intervijas vispirms atgaiņājas. Visu esot jau pateicis. Tomēr uzreiz arī saka – viņam runāt patīkot un kad tad vēl, ja ne jubilejas reizē. Liepiņam 14. oktobrī paliek 70.

Mans mājasdarbs ir izlasīt viņa nule izdoto autobiogrāfiju "Mūzaīka" ("Pētergailis", 2022) – par to viņam esot vislielākā interese sarunāties, savukārt mūzika ir jāklausās. "Ko tur daudz par to runāt?" saka komponists. Tā mēs tiekamies mūzikas namā "Daile" pirms viena no viņa un dziedātājas Mirdzas Zīveres koncertiem.

Siltā un pietuvinātā atmosfērā notikušie koncerti "Dailes" zālē vainagojušies ar ziedu klēpjiem un lielu publikas mīlestību. "Tas ir neiedomājami forši. Grūti ar vārdiem aprakstīt. Tu dod enerģiju uz vienu pusi, bet atpakaļ tās atnāk trīsreiz vairāk, tāds pozitīvās enerģijas blāķis. To sajūtu par naudu nevar nopirkt. Tas ir tas, kas skatuves cilvēkus trakus padara," smejas Zigmars Liepiņš.

Šoruden par godu komponista apaļajai jubilejai četrās vietās Latvijā izskanēs arī viņa teātra un kino mūzikas lielkoncerti, bet Latvijas Nacionālajā operā 17. oktobrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Valsts akadēmisko kori "Latvija", vokālo grupu "Schola Cantorum Riga", ērģelnieci Ivetu Apkalnu, vijolnieci Kristīni Balanas un solistēm Ingu Šļubovsku un Ilzi Grēveli-Skaraini, kā arī komponista dēlu Jāni Liepiņu pie diriģenta pults izskanēs Liepiņa jaunradītās Mesas pirmatskaņojums, Koncerts vijolei un svīta "Sarkanais mežs".

"Esmu daudzšķautņains," nosmaida Liepiņš. Spēle ar viņa dzīves un talantu daudzajām šķautnēm ir arī viņa grāmatas nosaukums – jaunvārds "Mūzaīka". Tas ir subjektīvs un atklāts darbs, tieši tāpēc interesants lasāmais. Jau septembra nogalē izdevēji ziņoja, ka grāmatas ir teju jau izpārdotas un tiekot gatavota otrā tirāža. Liepiņš savos memuāros ir tiešs un nesaudzīgs – Raimondu Paulu sauc par "lielo likvidatoru", bet bijušo kultūras ministri Daci Melbārdi par "tipisku kultūras ierēdni".

"Es citādi nemaz nemāku," saka komponists un kādreizējais Latvijas Nacionālās operas un baleta vadītājs. Lai gan amatu jau vairākus gadus neieņem, viņam joprojām kremt Baltā nama būvniecības trešās kārtas nerealizēšana. Liepiņš uzskata – prioritāri būtu jāsaved kārtībā pašreizējās kultūras būves un tad jāķeras pie Nacionālās koncertzāles un laikmetīgās mākslas muzeja.

Kāpēc jums šķita būtiski uzrakstīt un arī izdot savu grāmatu?

Grāmata ir tāds kovidlaika nekā nedarīšanas... grēks. Dzīvojām pa savu lauku māju, savā burbulī. Kādā brīdī sapratu, ka tā nevar turpināties. Sāku rakstīt Mesu. Tas ir liels, garīgs, liturģisks darbs. Par grāmatu gan nebiju domājis. Taču man bija savācies daudz materiālu no dažādām dzīves situācijām. Intervijas, avīžu publikācijas, šo to aizbraucu uz arhīvu paskatīties.

Esat no tiem cilvēkiem, kas veido savu arhīvu, griež ārā avīžu rakstus?

Nē, griezt īsti ne. Lieku vienkārši čupiņā mājas arhīvā. Milzīga tā čupiņa ir. Neko jaunu jau es tur neatradu. Principā es nekad neesmu teicis kaut ko tādu, par ko pēc tam būtu jākaunas, vai arī būtu kaut kā izmainījis savu viedokli. Patiesībā diezgan daudz no tā, kas sacīts intervijās, ir piepildījies.

Piemēram?

Piemēram, par Radio un televīzijas likumu. Par reklāmas tirgu, no kura sabiedriskajiem medijiem vajadzētu iziet. Es pirmo reizi par to runāju jau 1995. gadā. (No 1993. līdz 2007. gadam bija Radio SWH vadītājs un viens no īpašniekiem – aut.) Un cik gadu pagāja, līdz tas notika? Es varu mierīgi to citātu izvilkt ārā... Savā laikā es diezgan daudz karoju par šo jautājumu.

Būtībā manā grāmatā ir fiksētas sava laika zīmes. Daudzas lietas arī nav dokumentētas, notikušas aizkadrā un cilvēkiem nav zināmas. Tā tās aiziet. Esmu tik daudz redzējis un piedzīvojis, kāpēc gan to neuzrakstīt?

Vai ir bijušās kādas reakcijas, atgriezeniskā saite par grāmatā rakstīto?

Nē, izņemot vienu muļķīgu portālu, kas izrāva vienu teikumu no konteksta un no tā mēģināja kaut ko dzeltenu izdabūt.

Jūs grāmatā rakstāt arī par savu bērnību, par trūcīgajiem apstākļiem, kādos esat audzis. Ko jūs šodien teiktu tiem, kas bažījas par dārdzību, par dzīves līmeņa pazemināšanos saistībā ar energoresursu krīzi?

Tolaik tā dzīvoja visi. Un arī šobrīd mēs visi esam vienā laivā. Vienkārši kādam ir uzkrājumi, bet kādam nav. Tāpat arī uzņēmējiem. Noteikti ir tādi, kam ir kāda krējuma kārtiņa uzkrāta. Būtībā jau biznesā tas nav normāli – būtu jāinvestē nākotnē. Naudai būtu jābūt apritē. Tas vecais teiciens – nauda taisa naudu – nekur nav pazudis.

Jums nav bail no nabadzības?

Mēs, tāpat kā Rietumeiropa, esam izlepuši. Ja par vienu grādu samazinās telpās temperatūru, tad nu tik būs katastrofa. Mums būtu jāsaprot, ka viss kaut ko maksā. Ja mēs gribam brīvību no Krievijas, tad par to ir jāmaksā. Nu, ja neesam gatavi maksāt, tad ejam bučot Putinam kājas... Es tā negribu un ceru, ka lielais vairums arī to negribētu. Pat tie krievi, kas šeit dzīvo, to negribētu.

Vēl viena brīvības un neatkarības cena līdzās jostas savilkšanai ir valsts aizsardzības dienests. Savā grāmatā jūs rakstāt par savu mūziķa pieredzi padomju armijā.

Es, protams, tiku cauri pa vieglo. Mūziķiem, kas spēlēja orķestrī, tas nebija tik smagi kā pārējiem. Tomēr tā ir atņemta brīvība. Vienalga, vai esi ar šauteni vai vijoli, tu esi ierobežots un pakļauts pavēlēm.

Tomēr šodien dienests būs Latvijas dēļ. Toreiz tā bija cita valsts. Mums bija jāiet armijā, kurā ne tuvu negribējām būt. Tāpēc es stabili esmu par to, ka tas šobrīd ir jādara.

Jēga šim dienestam, manuprāt, ir ne jau soļot ierindā, bet gan apgūt ieroci. Zināt, ko ar to vajadzīgajā brīdī darīt. Man gan kā pacifistam ieroči riebjas. Nekad neesmu turējis rokās nevienu šauteni. Arī mans dēls ir audzināts tā, ka viņam spēļu ieroču nekad nebija. Iekšēji esmu pret, cik vien var būt, bet es saprotu, ka nav variantu. Nu ko šodien Ukrainā dotu viens pacifists...

Tad māksliniekam ir jāiet karā, nevis jākaro ar mākslas līdzekļiem?

Nekur tālu viņš netiks ar tiem mākslas līdzekļiem. Būsim reālisti.

Un ja atceramies latviešu strēlniekus? Kas tad viņi tādi bija? Vai tad viņi negribēja savu darīt? Noteikti kādam vēlēšanās gleznot bija lielāka, nekā karot. Bet cilvēki gāja un nolika savu galvu par dzimteni.

Kā pēc 24. februāra ir mainījusies jūsu attieksme pret krievu kultūru, piemēram, krievu komponistu darbiem?

Būtībā nekā nav mainījusies. Krievu kultūra arī nav visa tādā vienā šaurā skatījumā. Ja runājam par vēsturisko, klasisko kultūru, mani var nosist, bet Čaikovska Pirmais klavierkoncerts ir un paliks ģeniāls darbs. Un, bez šaubām, tajā ir Krievijas tautas mūzikas intonācijas, tas ir neizbēgami. Tomēr šodien jaundarbi ir tie, kas pasaka, kas tu esi un ko tu dari. Viss šis laiks ir tāds izšķiršanās laiks. Ir skaidra robežlīnija: vai nu esi vienā, vai otrā pusē. Te nav pelēkās zonas.

Kā jūs šobrīd raugāties uz tiem latviešu kultūras cilvēkiem, kas savulaik radīja brīnišķīgus darbus, bet šobrīd atrodas šajā pelēkajā zonā, nesaucot Krievijas iebrukumu Ukrainā par karu un mudinot uzturēt draudzīgas attiecības ar "lielo lāci"? Viens no tādiem ir Kaspars Dimiters, kurš ir rakstījis tekstus jūsu svarīgākajām dziesmām.

Ja izņem no radiostacijām Dimiteru, tad jau izņem arī mani. (Smejas.)

Es Kasparam esmu uzrakstījis, ko par viņa šī brīža aktivitātēm domāju. Pateicu, lai nesūta man vairs savas daiļrades "YouTube" adreses. Negribu to visu klausīties. Taču mēs jau arī nezinām, kādi apstākļi tam visam apakšā slēpjas...

Traģiski tas ir. Viņš, kas ir uzrakstījis "Sena kalpu dziesma", "Dzejnieka karnevālu" un operas "Parīzes Dievmātes katedrāle" libretu... Galu galā kopā ar viņu tapa dziesma "Vēl ir laiks", par kuru dabūjām tā pa pieri, ka maz nelikās...

Par ko šī dziesma?

Tikai par to vienu vārdu – Latvija! Jo pareizi bija teikt Latvijas PSR.

Ja atgriežamies vēl pie jūsu grāmatas: par padomju laiku ir priekšstats, ka Rietumu populārā mūzika šeit nonāca ļoti ierobežotā apjomā. Bija jābūt sakariem pie jūrniekiem, par Rietumu mūzikas klausīšanos varēja saņemt sodu. Tomēr jūsu rakstītais atstāj iespaidu, ka esat bijis pat ļoti labi informēts par mūziku aiz dzelzs priekškara.

Nevarēja taču cilvēkus pilnībā izolēt. Tādā vai citādā veidā melnais tirgus darbojās. Laida jau dažādām ārzemju radiostacijām virsū trokšņus, bet, piemēram, Liepājā, jūras malā tas nestrādāja. Mēs, kad bijām padsmitnieki, gājām uz jūrmalu... Tur nāca iekšā Luksemburgas radio ("Radio Luxembourg" – aut.), arī kaut kādas radiostacijas, kas spēlēja topus, varēja uzķert džeza mūziku, arī rokmūzikas raidījumus. Protams, bija melnā tirgus piegādes. Vai to kontrolēja čekisti, vai kā tas notika... to mēs, puišeļi, īsti nezinājām.

Bija mums viens tāds vīrs, pie kura, kad dzīvoklī iegāja, nu, jebkurš mūzikas veikals mūsdienās nobāl... Pilnas sienas ar viniliem, ko varēja pavairot lentēs. Vienā lentē gāja iekšā divi vinili. Viņš vienmēr visu zināja, orientējās jaunumos. Varēja dabūt gan "Led Zeppelin" un "Deep Purple", gan Tomu Džonsu un Engelbertu Hamperdinku.

Tā bija kā otra izglītība. Mēs vienkārši mācījāmies, kā šie mūziķi spēlē, kā skan. Neba jau nu mēs mācījāmies no krievu televīzijas ansambļu nožēlojamām skaņām. Nevienu tas neinteresēja, pilnīgi nevienu.

Vai, jūsuprāt, kāds no mūsu padomju laika estrādes mūziķiem vai dziedātājiem būtu varējis 70. vai 80. gados gūt slavu un panākums Rietumos, ja nebūtu dzelzs priekškara?

Grūti pateikt... Tie tomēr bija radikāli atšķirīgi laiki. Ja godīgi, domāju, ka ne. Popmūzikā visu laiku tiek meklēti jauni tipāži, un tā tas bija arī tolaik. Tā tomēr ir industrija, kurā ir milzīga konkurence. Jāsaprot, ka Latvija ir kā viena pilsēta kādā no ASV vidienes štatiem.

Mums ir pasaulē slaveni akadēmiskās mūzikas mākslinieki, tomēr popmūzikā un rokā tādu nav. Kāpēc, jūsuprāt, tā?

Jā. Un tā arī droši vien būs arī turpmāk. Ja runājam par akadēmiskajiem dziedātājiem, ļoti liela nozīme ir skolai. Roka dārgakmeņiem, kas ik pa laikam parādās, neviens iepriekš nav pateicis, kas un kā ir jādara. Akadēmiskajā mūzikā cilvēka balss tiek veidota. Un to dara skolotājs.

Redziet, ja jūs paklausīsieties savu balsi ierakstā, jūs, visticamāk, to pat nepazīsiet. Un dziedātājam, kurš mācās dziedāt, ir tieši tas pats. Vienīgais cilvēks, kam viņš var uzticēties, ir skolotājs. Un tikai tad, ja ir šī īpašā ķīmiskā saikne ar savu vokālo pedagogu, var dabūt izcilu rezultātu. Tā ir sarežģīta lieta. Rokmūzikā tu vienkārši mauc. Vai nu ir Dieva dots talants, vai nav.

Grāmatā pieminat arī nesen mūžībā aizgājušo PSRS pēdējo vadītāju Mihailu Gorbačovu. Saucat viņa laiku par "gaismas stariņu" tumšajos padomju gados. Tomēr pēc nāves viņš tika pieminēts neviennozīmīgi. No vienas puses – "perestroikas tēvs", kura laikā sabruka Padomju Savienība, no otras – cilvēks, kurš piekrita militāra spēka pielietošanai pret cilvēkiem Viļņā, Rīgā un citās pilsētās, centās noklusēt Černobiļas katastrofu.

Te noteikti nav tas gadījums, kad ir tikai melns vai balts. Perestroika bija viņa sapratne par pārmaiņām, kas, neapšaubāmi, Padomju Savienībai bija vajadzīgas. Vienlaikus droši vien viņš saprata, ka katrs nākamais solis ved viņu aizvien lielākās ziepēs. Parādoties nosacītai brīvībai tirdzniecībā un uzņēmējdarbībā, vienlaikus tika atvērta cilvēku apziņa par to, kas notiek. Tas bija kaut kas stihisks, ko viņš vairs nevarēja savākt.

Nevar viņu vērtēt kā tādu baigi labo onkuli, kurš palaida visus brīvībā. Tomēr man arī viņa laikā šī brīvības sajūta radās, jo samazinājās cenzūras līmenis. Ap 1986. gadu jau varēju laist ārā dziesmas, ko vēl pirms pāris gadiem pat iedomāties nevarēja. Un tā tika sagatavota augsne "Lāčplēsim". Tobrīd pat nedomāju par kaut kādas revolūcijas taisīšanu. Tā tomēr bija liela sakritība. Tas pirkstiņš no augšas ir ļoti svarīgs.

"Lāčplēša" laikā un Atmodas laikā vispār bija populārs sauklis "kaut pastalās, bet brīvā Latvijā". Vai, rakstot "Lāčplēsi", domājāt par Latvijas nākotni?

Tas viss tomēr ir ilgstošs process. Sākot rakstīt "Lāčplēsi", es pat nepieļāvu domu, kas tas varētu būt saistīts ar tik lielām pārmaiņām. Es vienkārši gribēju rakstīt liela apjoma darbu. Taču kaut kā tas attīstījās un veidojās, un kopā ar mums veidojās laiks. Un, kad "Lāčplēsis" pirmoreiz izskanēja, tas sakrita ar sabiedrības pieprasījumu. To nevar iepriekš ieprogrammēt un paredzēt.

Taču, ja mēs tā runājam, pēc Atmodas laika es nevienā no politiskajiem grupējumiem neiestājos. Ar kaut kādu trešo aci redzēju čupām iznireļu, kuri pieslīdēja klāt. Konjunktūristi, kas atrada savu vietu un, izrādās, arī bija baļķi nesuši. Tagad jau to brīvās Latvijas "baļķa nesēju" ir tik daudz... (Smejas.)

Vēl salīdzinoši nesenā pagātnē, kad Dace Melbārde kļuva par EP deputāti, izskanēja runas, ka jūs tiekat virzīts kultūras ministra amatam...

Rakstiskās intervijās grūti jokus saprast, izskatīsies, ka esmu to teicis nopietni, bet es būtu ļoti labs kultūras ministrs. (Smejas.)

Toreiz jūs teicāt, ka neesat traks...

Es tiešām neesmu "tik" traks. Es esmu pašpietiekams cilvēks, kas dara savu radošo darbu. Radio savulaik bija izdzīvošanas jautājums, bizness, kas bija interesanti, Latvijas Nacionālās operas un baleta vadīšana bija izaicinājums īstajā vietā un laikā. Bet, ja gribi cilvēkam kaut ko sliktu nodarīt, tad liec viņam strādāt par ministru. Četros gados taču tu nevari visas iecerētās lietas izdarīt. Pirmkārt, tu pat nezini, vai četrus gadus nostrādāsi. Un tas pat nebūtu nekāds arguments. Šis amats vienkārši nav domāts man.

Grāmatā jūs kritizējat arī bijušās kultūras ministres Daces Melbārdes darba stilu. Kurš, jūsuprāt, atjaunotās Latvijas Republikas laikā ir bijis labākais kultūras ministrs vai ministre?

Savā laikā Ramona Umblija (amatā no 1997. gada 7. augusta līdz 1998. gada 26. novembrim – aut.) bija spēcīga kultūras ministre. Un ļoti draņķīgajos apstākļos, kādi ir šobrīd, arī Nauris Puntulis ir labs savā vietā (intervija notiek pirms 14. Saeimas vēlēšanām – aut.). Ramona Umblija ne visai ilgi bija amatā, bet viņa ir ļoti gaišs, domājošs un zinošs cilvēks. Man viņas laiks atmiņā ir ar vairākām labām idejām.

Jūs esat daudz runājis par akustisko koncertzāli Rīgā. Savulaik parakstījāt vēstuli pret koncertzāles celtniecību uz AB dambja. Tagad sakāt, ka tai jābūt nogāztā Uzvaras pieminekļa vietā. Kā vērtējat šobrīd iecerēto Kongresu nama pārbūvi par koncertzāli?

Es ticu, ka tur būs normāla zāle, bet ne akustiskā. Kongresu namā vienkārši ir par maz kubatūras. Savukārt par bijušā Uzvaras pieminekļa vietu – jā, es redzu šādu vīziju, jā. Protams, neesmu ne būvnieks, ne pilsētplānotājs, bet redzu tukšu vietu, kur ir viss nepieciešamais – krustojums, centrālā ass, iespējama piebraukšana no visām pusēm, vieta arhitektūrai.

Jautājums ir par to, vai ratu riteņos ir sprunguļi vai nav. Tāpēc nevajag stāstīt, ka ir problēma tur, kur tās patiesībā nemaz nav. Nav taču 19. gadsimts. Pati galvenā lieta – nav prioritāšu. Nav vairs skaidrs, kas ir svarīgi un kas ir otršķirīgi. Taču, ja es runātu no operas vadītāja skatpunkta, tad es teiktu: uzbūvējiet taču beidzot to LNOB trešo kārtu.

Un, ja ne no LNOB vadītāja skatpunkta, bet visā "lielajā bildē", kādas būtu mūsu kultūras infrastruktūras prioritātes?

Opera tik un tā ir absolūti pirmā. Šis darbs ir jāpabeidz, jo opernams mums jau ir un tam ir jābūt atbilstošam 21. gadsimta prasībām. Arī pašreizējā ēkā ļoti daudz kas ir novecojis kopš 1995. gada remonta. Skatuves tehnika, pagraba telpas... Un šīs izmaksas būtu daudz mazākas nekā koncertzāles būvniecība. Un tas, ka Lielo ģildi nevar saremontēt... Tās vispār ir kaut kādas šausmas.

Jūsu centrālais jubilejas koncerts būs tieši Latvijas Nacionālajā operā ar zvaigžņotu sastāvu un sakrāla darba pirmatskaņojumu.

Es esmu ļoti dažāds. Koncertā operā, kurā pirmo reizi skanēs Mesa, atklāsies pavisam cita mana puse. Tas būs 45 minūtes ilgs darbs ar garīgu tekstu. Es nemaz nevarētu teikt, ka šajos tekstos ļoti labi iepriekš orientējos. Tie prasa iedziļināšanos. Lai rakstītu mūziku ar sakrālu tekstu, ir līdz galam jāsaprot tā jēga. Izšķirošie un absolūti svarīgākie vārdi šajā darbā ir "Dieva jērs, dāvini mieru mums" (Agnus Dei, dona nobis pacem). Tur ir pateikts viss. Un neko citu es negaidu.