Jaunā britu džeza zvaigzne Entonijs Strongs uzstāsies kopā ar Latvijas Radio bigbendu

Festivālā "Eiropas Ziemassvētki" 26. decembrī Rīgas Kongresu namā kopā ar Latvijas Radio bigbendu uz skatuves kāps britu dziedātājs un džeza pianists Entonijs Strongs, [portālu "Delfi" informē "Latvijas koncertu" pārstāve Rinta Bružēvica.

Koncertā skanēs Entonija Stronga aranžijas džeza standartiem un popmūzikas klasikai, kā arī aranžējumi, kas tapuši sadarbībā ar Latvijas Radio bigbendu.

Entonijs Strongs , kuru Lielbritānijas mediji dēvē par "jauno Anglijas džeza superzvaigzni", ir koncertējis 26 valstīs, uzstājoties prestižākajos mūzikas festivālos un koncertzālēs – "Belem Cultural Center" Lisabonā, "Is Sanat Concert Hall" Stambulā, leģendārajā franču festivālā "Jazz in Marciac", "The Marina Bay Sands" Singapūrā, "Litchfield Festival" ASV u.c. Viņa koncertturneja Eiropā rezultējās ar vairākiem pilnībā izpārdotiem koncertiem leģendārajā "Duc Des Lombards" klubā Parīzē.

Skolojies gan akadēmiskajā mūzikā, gan kā džeza pianists, Entonijs Strongs studējis trīs Anglijas vadošajās mūzikas skolās – "Whitgift School", "The Purcell School of Music", kā arī prestižajā "Guildhall School of Music". Kopš 2013. gada dziedātājs un pianists strādā ikoniskās franču ierakstu kompānijas "Naïve" paspārnē.

Entonija Stronga debijas albums "Stepping Out" sasniedza pirmo vietu radiostacijās "BBC Radio 2", "BBC Radio London" un "Jazz FM", kā arī ASV "iTunes" džeza topā.

"Patiesi lieliska mūzika," par Stronga atskaņojumiem saka amerikāņu blūza karalis B.B. Kings.

Savukārt Latvijas Radio bigbends ir neatņemama Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļa, un katra uzstāšanās ir kā īpaša enerģijas apmaiņa starp mūziķiem un klausītāju. Šogad Latvijas Radio bigbends ar izpārdotiem koncertiem un stāvovācijām tika uzņemts prestižākajās ASV koncertzālēs – Džona F. Kenedija skatuves mākslas centrā Vašingtonā un Linkolna centrā Ņujorkā.

Koncerts notiks arī 27. decembrī Daugavpilī, Vienības nama koncertzālē pulksten 18.00; 28. decembrī Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars" un 29. decembrī Rezeknē, Latgales vēstniecībā GORS.

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.