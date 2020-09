Jaunajā mūzikas un drāmas telpā 'OratoriO' uzstāsies Katrīna Gupalo

Sestdien, 5. septembrī, pulksten 19.00 jaunatklātajā mūzikas un drāmas telpā "OratoriO" notiks Katrīnas Gupalo koncerts "7 Skumjas zvaigznes un Alabamas mēness". Koncertā piedalīsies arī elektroniskās mūzikas producents un mūziķis Oriole.

Koncerta programmā skanēs Katrīnas Gupalo oriģinālmūzika, Imanta Kalniņa meistardarbi, kā arī Kurta Veila mūzika. Piemēram, skanēs dziesmas "Viņi dejoja vienu vasaru", "Dūdieviņš", "Akāciju palags", "Alabama Song", "Je ne t'aime pas", "Die Moritat von Mackie Messer" u.c.

Pirmo reizi aktrises Rēzijas Kalniņas un diriģenta Aināra Rubiķa radītā kultūras telpa "OratoriO" savas durvis vēra 29. augustā. Jaunā kultūras pasākumu norises vieta Sporta 2 kvartālā tiks ieskandināta ar trīs dažādām koncertprogrammām, solot unikālas radošās savienības visas sezonas garumā.

"Tas ir tik saviļņojoši, ka Rīga turpina skanēt, ka Rīgā top gan jauni mākslas projekti, gan jaunas telpas to norisei. "OratoriO" kļūs par unikālu platformu radošiem eksperimentiem, par dažādu mākslinieku un dažādu žanru tikšanās krustpunktu," saka mūziķe un producente Katrīna Gupalo.

Katrīna Gupalo neakadēmiskās mūzikas lauciņā darbojas kopš 2018. gada, kad viņa uzrakstīja savu pirmo dziesmu "Too Much Sunshine". Katrīna ir izdevusi debijas albumu "Gentle and Done", devusies pirmajā ASV koncertturnejā, iesildījusi britu soulmūzikas dīvu Emeliju Sandē koncertzālē "Palladium", uzstājusies festivālā "Laima Vaikule RendezVous Jūrmala 2018" Dzintaru koncertzālē, bijusi "Supernova 2018" pusfinālā ar pašas sacerēto dziesmu "Intoxicating Caramel". Nesen izdotās dziesmas "Svārki?" un "Fredijs vairs nedziedās", kā arī Imanta Kalniņa mūzika Katrīnas interpretācijā pievērsušas klausītāju uzmanību gan medijos, gan koncertos.