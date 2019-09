Jaunās mūzikas festivāls 'Arēna' izsludina programmu

No 19. oktobra līdz 2. novembrim Rīgā norisināsies jaunās mūzikas festivāls "Arēna", kurā varēs dzirdēt virkni oriģinālu priekšnesumu, netradicionālu ansambļa sastāvu, improvizāciju, džezu un mūsdienu komponistu jaundarbu pirmatskaņojumu, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Festivālu atklās "Koncertceļojums ar trolejbusu" sestdien, 19. oktobrī. Pie tā stūres būs komponists Andris Dzenītis, kurš klausītājus pavadīs uz trim koncertiem. Pirmais no tiem būs Elizabetes Balčus (flauta, balss, elektronika) performance "Aizliegtais auglis" pulksten 12.30 klubā "The Mill", kur klausītāji varēs pārliecināties, ka frīdžeza flautas improvizācijas mūzikā iespējams apvienot ar pārpasaulīgu balsi, elektropopa bītus ar eksperimentālu elektrodrīmpopu, bet organiskus augļus un dārzeņus pārvērst midi signālos un spēlēt kā sintezatoru. Žaņa Lipkes muzejā tikmēr (arī pulksten 12.30) klausītājus pulcēs kolektīvas improvizācijas un meditācijas stunda "Sapņu skaņu darbnīca" neparasto skaņu ekspertu, komponistu Jēkaba Nīmaņa, Marinas Gribinčikas un skaņu arhitekta Maksima Šenteļeva vadībā. Šī radošā izrāde notiks divreiz, un uz otro seansu pulksten 14.30 dosies arī ARĒNAS trolejbuss. Trešajā koncertceļojuma pieturā "Auziņš, Čudars & Arutyunyan. Sirds katedrāle" pulksten 17.00 Rīgas Reformātu baznīcā dzirdēsim Krista Auznieka (1992) jaundarba pasaules pirmatskaņojumu Kārļa Auziņa (saksofons), Matīsa Čudara (ģitāra) un Ivara Arutjunjana (bungas) izpildījumā. Tā būs kompozīcija četrās daļās, ko komponists radījis, iedvesmojoties no lielu personību filozofiskām idejām – to vidū ir gan Hermaņa Heses "Stikla pērlīšu spēles" tēli, gan Raiņa un Aspazijas ideāli, gan Martas Nusbaumas filozofiskā pārliecība, gan autora paša izjūtas un asociācijas.

"Arēnā" šogad varēs dzirdēt arī citus latviešu komponistu jaundarbu pirmatskaņojumus. Austriešu kameransamblis "Airbone Extended" sagatavojis divus no tiem – Santas Bušs un Oskara Herliņa kompozīcijas, kas izskanēs 29. oktobrī, pulksten 19.00, Rīgas Reformātu baznīcā. Ansambļa oriģinālā instrumentu sastāva (arfa, klavesīns, desmit blokflautas un četras flautas) izpildījumā skanēs arī citu – itāļu, īru, turku un čīliešu – mūsdienu komponistu darbi.

30. oktobrī, pulksten 19.00, klavierkvartets "Quadra", savukārt, atskaņos Oskara Herliņa jaundarbu, kas ietverts programmā "Ķeniņš un Quadra", kurā varfēs dzirdēt arī izcilā komponista Tālivalža Ķeniņa kvartetu un itāļu, angļu un amerikāņu komponistu inovatīvos sacerējumus.

Latviešu publikai nozīmīgs būs arī elektroakustiskais koncerts "Image in Sound" 2. oktobrī, pulksten 17.00, Rīgas Reformātu baznīcā, kurā poļu ansamblis "Kwartludium" pirmatskaņos Edgara Rubeņa jaundarbu.

Ar ārzemju – zviedru, irāņu, itāļu, vācu un igauņu – jaunāko mūziku 20. oktobrī, pulksten 17.00, Rīgas Reformātu baznīcā iepazīstinās vācu grupa "Ensemble Mosaik", kas papildu izcilajām instrumentālajām prasmēm izceļas ar radošu individualitāti un nebeidzamu prieku eksperimentēt.

Savukārt, vārda mākslā 23. oktobrī, pulksten 19.00, Kalnciema kvartālā mūs aicinās ieklausīties programma "Dzeja un džezs. Klausies.Слушай.Listen". Tas ir starpdisciplinārs projekts, kurā Aleksandras Lines dzeju improvizētas džeza mūzikas pavadījumā izpilda džeza mūziķi ar starptautisku pieredzi: Artis Orubs (sitaminstrumenti, perkusijas) Toms Mikāls (taustiņinstrumenti, efekti) un Dominiks Višņauskis (Dominykas Vyšniauskas, pūšaminstrumenti, Lietuva). Šis projekts ir unikāls ar to, ka katrā uzstāšanās reizē rezultāts ir cits, nav divu vienādu koncertu, un programmu var klausīties atkal un atkal.

"Arēna" ir laikmetīgās mūzikas festivāls, kas kopš 2002. gada ik rudeni Latvijas koncertzālēs pulcē jaunās mūzikas komponistus, atskaņotājmāksliniekus un klausītājus no daudzām pasaules valstīm. Festivāla moto "Saklausi nākotni!" ietver sevī galveno festivāla ideju un mērķi – rādīt mūsdienu mūzikas dažādību visā tās krāšņumā, veicinot jaunas mūzikas tapšanu, atskaņošanu un dokumentēšanu. "Arēna" neapšaubāmi ir viens no novatoriskākajiem kultūras notikumiem Latvijā un bez tā nav iedomājama mūsdienu mūzikas kultūras sistemātiska un loģiska attīstība Latvijā.

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.