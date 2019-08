Jaunie ērģelnieki aicina uz koncertu sēriju 'Bahmosfēra'

Jauniešu mūzikas biedrība "Sforzando" jau otro gadu rīko koncertu sēriju "Bahmosfēra", kurā vairākos koncertos visā Latvijā vērsīs uzmanību uz Johana Sebastiana Baha daiļrades smalkākajām psiholoģiskajām niansēm, portālu "Delfi" informē biedrības mākslinieciskais vadītājs Jēkabs Bernāts.

Septembrī, turpinot ikgadējas "Bahmosfēras" tradīciju, Rīgas lielāko mūzikas skolu audzēkņi apceļos Latvijas baznīcu ērģeles. Pie tām sēdīsies Jēkabs Bernāts no Pāvula Jurjāna mūzikas skolas un Lauris Šmits no Rīgas Doma kora skolas. Daudzpusīgu kokles, trompetes un ērģeļu saspēli radīs koklētāja Marta Paula Pauliņa no Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas un trompetisti Reinis Lozbers (Talsu mūzikas skola) un Bruno Ančāns (PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola).

Johana Sebastiana Baha mūzikas programmu kuplinās Georga Frīdriha Hendeļa, kā arī Ērika Ešenvalda, Andra Vecumnieka, Ulda Stabulnieka un pat Raimonda Paula skaņdarbi, kuru unikālā saistība ar Baha atmosfēru tiks atklāta pirmskoncerta stāstījumā.

Pagājušajā gadā "Sforzando" jaunieši mūzikā tikās ar Johana Sebastiana Baha 3. Brandenburgas koncertu, Georga Filipa Tēlemaņa dubultkoncertu divām flautām un citiem baroka meistardarbiem. Toreiz koncerti tika sniegti izcilās atmosfērās – Rāmavas muižā, Jaunmoku pilī, Vecrīgā, Saldū, kā arī Māras dīķī uz peldošas skatuves.

Šajā sezonā koncerti notiks Smiltenes Luterāņu baznīcā (7. septembrī), Cēsu Sv. Jāņa baznīcā (8. septembrī), Liepājas Lutera baznīcā (28. septembrī), Talsu Luterāņu baznīcā (29. septembrī), Rīgas Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā (27. oktobrī), Saldus Mūzikas un mākslas skolā (2. novembrī) un citviet.

Ieeja visos koncertos ir bez maksas.

Niansētāka informācija par "Bahmosfēras" un citiem koncertiem pieejama jauniešu mūzikas biedrības "Facebook" lapā un "Instagram".