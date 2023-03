Jauniešu koris 'Balsis' ieskaņojis jauno Raimonda Paula albumu

Albumā ieskaņots mazāk zināmais Raimonda Paula "a cappella" kordziesmu cikls "Dziesmas par Latvijas upēm" ar Ineses Zanderes dzeju, un kā īpašs papildinājums līdzās mūzikai albuma pēdējā celiņā "Upju lirika" skan paša maestro klavierspēle un dzeja autores lasījumā, informē ierakstu kompānijas "SKANi" pārstāvji.

Raimonda Paula un Ineses Zanderes kordziesmu cikls "Dziesmas par Latvijas upēm" jauniešu kora "Balsis" izpildījumā skanējis koncertos jau agrāk, taču albumā mūzika ieskaņota pirmoreiz. Kora mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis par dziesmu cikla ieskaņojumu stāsta: "Šis ir ļoti gaidīts albums. Nu jau ir vairāki kora sastāvi, kas ir dziedājuši šo ciklu. Nemitīga sastāva maiņa ir jauniešu koru specifika, bet tā rada arī jaunas muzikālās idejas. Tas ir brīnišķīgi, ka katru reizi katra dziesma atklājas no jauna – citā krāsā, citā sajūtā. Esmu priecīgs un pateicīgs jauniešiem par to, ka viņi uzticas latviešu kormūzikai un ne tikai grib, bet arī spēj iedziļināties un izcili to atskaņot. Pie šī cikla mēs atgriežamies regulāri un turam to kora pamatrepertuārā."

Foto: Publicitātes attēls

Trīs personību – dzejnieces Ineses Zanderes, komponista Raimonda Paula un diriģenta Inta Teterovska – sinerģija albumā "Dziesmas par Latvijas upēm" ir pieturpunkts jauniešu kora "Balsis" īpašajā "upju stāstā", kas aizsācies jau pirms vairāk nekā desmit gadiem – tie ir kora braucieni pa Latvijas upēm ar mērķi vairāku gadu laikā izbraukt dažādu upju baseinus Latvijas teritorijā, sniedzot koncertus dievnamos, kultūras namos, skolās, estrādēs upju krastos. Par šīs idejas rašanos Ints Teterovskis saka: "Šie upju braucieni ir par kopā būšanu un Latvijas izzināšanu. Tā ir arī izcila pieredze dziedāt vietās, kur koncerti notiek reti."

Albuma "Dziesmas par Latvijas upēm" ieraksts veikts 2021. gada nogalē Rīgas Reformātu baznīcā kopā ar skaņu režisoru Normundu Slavu. Albums no 17. marta būs pieejams gan CD formātā, gan digitāli zināmākajās mūzikas straumēšanas un lejupielādes platformās.