Jelgavas novadā notiks festivāls 'foRest 2023'

Jau otro gadu pēc kārtas 26. un 27. maijā Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā vasaras sākumu iekustinās pērn Latvijas Kultūras koledžas jauniešu iedibinātais festivāls "foRest", "Delfi" informē tā rīkotāji.

Šogad festivāls koncentrējas uz nospiedumiem – gan tiem, kurus cilvēks atstāj ar emocijām un darbiem, gan tiem, kas saistīti ar neapturamiem apkārtējās dabas procesiem. "foRest" apmeklētājus sagaida dažādāko nospiedumu savienošanās vienā laikā un telpā, DIY ("dari to pats") tradīcijas, latviešu un ārzemju mākslinieki, dažādi priekšnesumi, meistarklases, aktivitātes un jautras sarunas.

Šobrīd jau izziņotie festivāla dalībnieki: nupat "Zelta mikrofonu" par labāko albumu roka un metālmūzikas kategorijā saņēmusī grupa "Bēdu brāļi", šo pašu balvu alternatīvās mūzikas nominācijā ieguvusī Keitija Bārbale, panku meitenes "ŠŅK", sintpopa apvienība "Kasetes", eksperimentālā roka grupa "DZ", progresīvā roka pārstāvji "Aston Kais" no Liepājas, mūzikas trio "Grab", Aleksandrs Barons, "Alum Alu" u. c.

"Ja pirmo festivālu veltījām brīvībai – izrauties brīvībā un svaigā gaisā, jo īpaši pēc smagnējā pandēmijas perioda –, tad šogad tie ir nospiedumi. Fiziski, mentāli, domājami, emocionāli, kustināmi un nemaz. Muzikāli, mākslinieciski, skaisti. Kādus nospiedumus atstājam paši, kādus pētām no senatnes. It kā nieks, bet ar dziļāku jēgu un vērtību ko apdomāt," stāsta viena no festivāla rīkotājām Laura Bišofa.

Festivālā piedalīsies arī ilgāku laiku Latvijā neredzētais Igaunijas duets "Talbot", kas uz skatuves kāps savā oriģinālajā sastāvā.

Ar īpašu programmu festivālā uzstāsies instrumentālās trokšņu mūzikas duets "NYOS" no Somijas.

"Daudzi saka – labākais festivāla sastāvs, īpaši neatkarīgās mūzikas ziņā," stāsta Vents Feldmanis, viens no festivāla rīkotājiem. Viens no "foRest" mērķiem esot prezentēt alternatīvās mūzikas aktualitātes vienkopus un brīvdabā.

Dažas no izziņotajām meistarklasēm – apakšveļas radīšana, ielāpu darbnīca, ģipša suvenīru nospiedumu veidošana, "Gamechanger Audio" mūzikas efektu pedāļu izzināšana un uzņēmējdarbības pamatu lekcija, filosofijas pamati un sākotnes izpratne ar žurnāla "Tvērums" kolektīvu, ķermeņa atbrīvošanās un svilpaunieku darināšana.

Festivāls aizsākās kā LKA Latvijas Kultūras koledžas studentu, absolventu un radošo apvienību "Helihopter", "Vārnu Laiks" un radio "Naba" kopējais notikums, par kuru atzinīgus vārdus teikuši gan vietējie apmeklētāji un mūziķi, gan apmeklētāji no Lietuvas un Igaunijas.