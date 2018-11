Jozefa van Visema koncerts Rīgā pārcelts uz janvāri

Iepriekš novembrī paredzētais Nīderlandes komponista un lautista Jozefa van Visema koncerts pārcelts uz 12. janvāri. Mūziķis uzstāsies Ģertrūdes ielas teātrī, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Jozefs van Visems ir nīderlandiešu avangarda komponists un baroka lautas meistars. Viņa mūzika ir nepārblīvēta un tieša, reizē hipnotiska un melodiska, kas "cieņpilni ievelk klausītāju transcendentālā stāvoklī un liek katram palēnināt mūzikas klausīšanos kā individuālu pieredzi." Van Visems koncertē dažādās pasaules vietās, vairākkārt viesojoties arī Baltijas valstīs, un lasa lekcijas par lautas "atbrīvošanas" tēmu.

Beidzamajos gados, darbojoties duetā ar kulta kinorežisoru Džimu Džārmušu, ir izdoti vairāki studijas ieraksti. Turklāt 2013. gadā par abu komponēto mūziku Džārmuša filmai "Only Lovers Left Alive" Jozefs van Visems saņēma Kannu kinofestivāla konkursa balvu par labāko filmu skaņas pavadījumu.

Savas radošās karjeras laikā viņš ir sniedzis vairāk kā tūkstoti koncertu visā pasaulē, to skaitā prestižajos festivālos "All Tomorrow's Parties" un "Primavera Sound". Novembrī Beļģijas izdevniecības "Consouling Sounds" paspārnē klajā nāca Jozefa van Visema jaunais autormūzikas albums "We Adore You, You Have No Name".