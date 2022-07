Jūlija beigās Igaunijā norisināsies ikgadējais Viljandi folkmūzikas festivāls

No 28. līdz 31. jūlijam Igaunijas pilsētā Vīlandē notiks jau 29. gadskārtējais Viljandi foklmūzikas festivāls, kas šogad pulcēs gandrīz 60 izpildītājus no 19 dažādām valstīm, aptverot Eiropu, Āziju, Āfriku, kā arī Dienvidameriku un Ziemeļameriku.

Kopā festivālā uzstāsies 18 ārzemju un 40 Igaunijas mākslinieki, kam sekos nakts dīdžeju programma. Festivāla tēma šogad ir "Saknes un galotnes", izceļot tieši jaunos un uzlecošos folkmūzikas talantus. Pirmoreiz festivālu papildinās jauna autordziesmu programma. Tāpat šogad festivālā būs pieejamas kempinga vietas un pat gulēšanai pilnībā sagatavotas teltis tiem apmeklētājiem, kas ieradušies bez saviem gulēšanas piederumiem.

Viljandi folkmūzikas festivālā piedalīsies tādi ansambļi un mākslinieki kā "Hypnosis Negative", "6hunesseq", "Cú", "Mäeküla Chapel" ar "Overpaid Renters", Harri Lindmetu un Henriku Hinrikus, kā arī trio Katarina Raska, Ulvi Vosa un Sanskrit Shestha. Īpaša programma būs veltīta leģendārā Kihnu vijolnieka Jāna Palu 140. dzimšanas dienai. Runo dziesmas no Dienvidigaunijas un Sāremā skanēs īpašā mātēm un meitām veltītā koncertā.

Ārzemju izpildītāju rindās priecēs ansamblis "Góbé" no Ungārijas ar trauksmainu enerģiju un satriecošu uzstāšanos, dejotāju trio "Hecki" no Austrijas, ansamblis "Polenta", kas spēlē mūziku no Somijas Kaustinenas reģiona, "Stringflip", kas iedvesmojas no skandināvu un ķeltu tradīcijām, mandolinas virtuozs Radims Zenki ar Villu Talsi, kā arī apburošā dziesminiece Rosa Kruza no Kubas.

Festivāla direktors Ando Kivibergs norāda, ka šogad galvenais uzdevums ir godāt igauņu valodā radīto mūziku. "Patiesībā jau katram mūsu tautas stāstam ir savs autors. Daži stāsti dzīvo mūsu atmiņā desmitiem vai pat simtiem gadu, vai arī tie kļūst par tradīciju. Izveidot pašmāju dziesmu autoru programmu mūs iedvesmoja pagājušogad notikušais Jāka Johansona piemiņas koncerts. Viņš bija viens no spilgtākajiem un ietekmīgākajiem Igaunijas dziesminieku kustības pārstāvjiem, un Viljandi folkmūzikas festivāla tuvs draugs."

Pilna festivāla programma un cita papildu informācija pieejama festivāla mājaslapā.