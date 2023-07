Jūlija izskaņā notiks festivāls 'Porta'; uz skatuves kāps Krimas tatāru dziedātāja Džamala

No 27. līdz 29. jūlijam dažādās Latvijas vietās notiks pasaules mūzikas festivāls "Porta", "Delfi" informē tā rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

27. jūlijā Kuldīgas pils parkā festivāla atklāšanas koncertā uzstāsies Somijas "powerhouse" grupa "Okra Playground" un "Le Diable à Cinq" no Kanādas.

28. jūlijā mēneša pēdējās nedēļas nogales ieskaņu varēs piedzīvot Rīgā, K. K. fon Stricka villā ar četru mūziķu uzstāšanos. Vakaru atklās Franču solomākslinieks Julien Certin ar virtuoziem un visas maņas apreibinošiem akordeona stāstījumiem. Turpinājumā uz skatuves kāps viena no pašmāju enerģiskākajām apvienībām "Rahu The Fool", kurai sekos Somijas dvēseliskā vijoļspēles un dziedāšanas meistare Päivi Hirvonen. Savukārt vakara noslēgumā jau Kuldīgas āres iesildījušie "Le Diable à Cinq" izkustinās klausītājus arī Rīgas koncertā.

29. jūlijā "Portas" vasaras koncertu noslēgumā skatītāji aicināti doties uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur no plkst. 16.30 uz divām skatuvēm būs iespējams piedzīvot mūzikas žanru dažādību un dabas burvību pilsētas nomalē.

Uzstāšanos atklās mūsdienīgi harmoniskā apvienība "Duo Ruut" no Igaunijas. Turpinājumā franču romantiķis Julien Certin aizkustinās skatītājus uz "ambient" skatuves. Koncertu vidusdaļu piepildīs Somijas labāko tradīciju, varenas jaudas un nerimstošas enerģijas pilnie "Okra Playground", pēc kuriem māksliniecisku maģiju radīs tubas virtuozs, askētiskais ziemeļnieks no Norvēģijas Daniel Herskedal. Festivāla nedēļas nogali noslēgs Krimas tatāru balss – dziedātāja Džamala (Jamala) no Ukrainas.

Tā ka grupas "Slatucada" mākslinieki saņēmuši Šengenas vīzas atteikumu, festivāla "Porta" koncertu programmā veiktas izmaiņas. 27. jūlijā Kuldīgā paredzētās grupas "Slatucada" vietā uzstāsies grupa "Le Diable à Cinq" no Kanādas.

Biļetes uz festivāla koncertiem iegādājamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.